Экс-игрок сборной Украины: «Никогда бы не надел бело-синюю футболку Динамо»

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов, ныне находящийся в статусе свободного агента, прокомментировал возможные варианты продолжения своей карьеры:

– В прессе появлялась информация, что Игорь Суркис приглашал вас в «Динамо». Рассматривали такой вариант? И были ли основания для такой информации?

– Я вообще не знаю, кто это вбросил. Но нет: во-первых, это нереально, потому что у них есть сильные и молодые центральные защитники, а во-вторых, я почти 13 лет был в «Шахтере», поэтому никогда бы не надел бело-синюю футболку «Динамо».

– Вы вообще рассматриваете вариант возвращения в УПЛ?

– Думаю, нет. Потому что единственная команда, в которую я бы вернулся – это «Шахтер». Ты привыкаешь к определенному уровню организации, который был в «Шахтере» или «Интере» (Майами – прим), поэтому не хочется как-то ниже опускаться, да и вообще просто ехать, чтобы доигрывать там свой футбольный возраст, – считает Кривцов.