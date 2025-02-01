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  4. Экс-игрок сборной Украины: «Никогда бы не надел бело-синюю футболку Динамо»
Major League Soccer
01 февраля 2025, 10:01 |
1567
4

Экс-игрок сборной Украины: «Никогда бы не надел бело-синюю футболку Динамо»

Сергей Кривцов рассказал о возможных вариантах для продолжения карьеры

01 февраля 2025, 10:01 |
1567
4
Экс-игрок сборной Украины: «Никогда бы не надел бело-синюю футболку Динамо»
УАФ. Сергей Кривцов

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов, ныне находящийся в статусе свободного агента, прокомментировал возможные варианты продолжения своей карьеры:

– В прессе появлялась информация, что Игорь Суркис приглашал вас в «Динамо». Рассматривали такой вариант? И были ли основания для такой информации?

– Я вообще не знаю, кто это вбросил. Но нет: во-первых, это нереально, потому что у них есть сильные и молодые центральные защитники, а во-вторых, я почти 13 лет был в «Шахтере», поэтому никогда бы не надел бело-синюю футболку «Динамо».

– Вы вообще рассматриваете вариант возвращения в УПЛ?

– Думаю, нет. Потому что единственная команда, в которую я бы вернулся – это «Шахтер». Ты привыкаешь к определенному уровню организации, который был в «Шахтере» или «Интере» (Майами – прим), поэтому не хочется как-то ниже опускаться, да и вообще просто ехать, чтобы доигрывать там свой футбольный возраст, – считает Кривцов.

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Major League Soccer (MLS) Интер Майами Шахтер Донецк Динамо Киев Игорь Суркис Сергей Кривцов трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Микола Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 4
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Артур Отаманчук
Не хватало ещё, чтобы всякая лохтьоровская шваль надевала футболку самого титулованного клуба Украины.
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+5
Cheng
Сирожа,всем нас.р.ать на тебя и  твою " карьеру"; а в Украину ты не вернёшься ибо ссыкун и,соответственно, чудак на букву "м". А Месси и Ко вряд ли даже знали твоё имя...
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+3
Pavel_i_CO
Ярмола правильно зробив, що розтоптав іржаву ганчірку Стєпанєнкі
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+1
Олександр
Це все брехня що всі хочуть в Україну повернутися .Беседін казав що мала дитина і щасливий що втік від війни 
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0
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