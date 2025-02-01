«Медленный и предсказуемый». В Италии оценили игру Довбика в Лиге Европы

Итальянская «Рома» набрала 12 баллов и разместилась на 15-й позиции в турнирной таблице Лиги Европы. Это означает, что подопечные Клаудио Раньери продолжат борьбу в еврокубках на стадии плей-офф.

Итальянские журналисты оценили игру украинского форварда Артема Довбика в последнем матче турнира против немецкого «Айнтрахта» (2:0):

«Он часто берет на себя ответственность и прилагает много усилий, но этого недостаточно. Форвард его уровня не может себе позволять не реализовывать опасные моменты, когда остается легко переиграть вратаря соперника.

Есть некоторые исключения, но обычно «Рома» играет в десять футболистов, когда на поле Довбик. Он медленный и предсказуемый», – подытожили журналисты.

В этом сезоне Довбик провел за «Рому» 29 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что украинский форвард рассказал о своем неудачном дебюте в итальянском клубе.