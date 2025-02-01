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  4. «Медленный и предсказуемый». В Италии оценили игру Довбика в Лиге Европы
Лига Европы
01 февраля 2025, 13:51 |
566
8

«Медленный и предсказуемый». В Италии оценили игру Довбика в Лиге Европы

Римский клуб продолжит борьбу на стадии плей-офф

01 февраля 2025, 13:51 |
566
8
«Медленный и предсказуемый». В Италии оценили игру Довбика в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянская «Рома» набрала 12 баллов и разместилась на 15-й позиции в турнирной таблице Лиги Европы. Это означает, что подопечные Клаудио Раньери продолжат борьбу в еврокубках на стадии плей-офф.

Итальянские журналисты оценили игру украинского форварда Артема Довбика в последнем матче турнира против немецкого «Айнтрахта» (2:0):

«Он часто берет на себя ответственность и прилагает много усилий, но этого недостаточно. Форвард его уровня не может себе позволять не реализовывать опасные моменты, когда остается легко переиграть вратаря соперника.

Есть некоторые исключения, но обычно «Рома» играет в десять футболистов, когда на поле Довбик. Он медленный и предсказуемый», – подытожили журналисты.

В этом сезоне Довбик провел за «Рому» 29 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что украинский форвард рассказал о своем неудачном дебюте в итальянском клубе.

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Лига Европы Рома Рим Айнтрахт Франкфурт Артем Довбик Клаудио Раньери
Микола Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 8
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saltim
Это беда всех наших футболистов. Ну не хотят они много бегать. Интенсивное движение без мяча это так утомительно!
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+2
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Istm
Перехід з Жирони був помилкою.
До того ж, більшість цих "зірок" надто переоцінюють себе.
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0
MrStepanovM .
стосовно випадку на 12хв, то він не бив. Він ковирнув м'яч бо вже пробіг. То не промах... 
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0
Saar
В Іспанії простору було більше. В Італії не набігаєшся!
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0
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