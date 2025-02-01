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Азартные игры
01 февраля 2025, 12:55 |
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0

Roobet стала партнером Челси в Латинской Америке и Канаде

Сделка направлена на расширение присутствия бренда на 32 рынках

01 февраля 2025, 12:55 |
50
0
Roobet стала партнером Челси в Латинской Америке и Канаде
Daily Mail

Компания Roobet заключила многолетнее партнерство с ФК «Челси», став его официальным региональным партнером по ставкам в Латинской Америке и Канаде. Сделка направлена на расширение присутствия бренда на 32 рынках через эксклюзивный контент и кампании.

Roobet – криптовалютный букмекер с лицензией Кюрасао, активно работающий в Америке и Океании, включая недавно запущенный рынок Бразилии.

Партнерство предусматривает создание уникального контента с игроками «Челси», розыгрыши билетов на матчи и доступ к тренировочной базе клуба. Директор по доходам «Челси» Каспер Стиллсвиг отметил, что сделка откроет новые возможности для взаимодействия с болельщиками.

Сотрудничество с букмекерскими брендами остается важной частью стратегии клуба, особенно в преддверии запрета на размещение логотипов БК на футболках, который вступит в силу в сезоне 2025/26.

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Александр Гринник Источник
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