Roobet стала партнером Челси в Латинской Америке и Канаде
Сделка направлена на расширение присутствия бренда на 32 рынках
Компания Roobet заключила многолетнее партнерство с ФК «Челси», став его официальным региональным партнером по ставкам в Латинской Америке и Канаде. Сделка направлена на расширение присутствия бренда на 32 рынках через эксклюзивный контент и кампании.
Roobet – криптовалютный букмекер с лицензией Кюрасао, активно работающий в Америке и Океании, включая недавно запущенный рынок Бразилии.
Партнерство предусматривает создание уникального контента с игроками «Челси», розыгрыши билетов на матчи и доступ к тренировочной базе клуба. Директор по доходам «Челси» Каспер Стиллсвиг отметил, что сделка откроет новые возможности для взаимодействия с болельщиками.
Сотрудничество с букмекерскими брендами остается важной частью стратегии клуба, особенно в преддверии запрета на размещение логотипов БК на футболках, который вступит в силу в сезоне 2025/26.
Трафик букмекерских сайтов в Бразилии вырос на 600% за год
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
По информации Transfermarkt, переход произошел на правах свободного агента
Валерий Василенко с грустью провожает Георгия Бущана на заслуженную ссылку