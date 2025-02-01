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Украина. Первая лига
01 февраля 2025, 13:26 |
363
4

В Металлисте 1925 рассказали, как обогнали Шахтер в трансфере Крупского

Юрий Коротун прокомментировал трансфер украинского защитника

01 февраля 2025, 13:26 |
363
4
В Металлисте 1925 рассказали, как обогнали Шахтер в трансфере Крупского
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Крупский

Вице-президент «Металлиста 1925» Юрий Коротун рассказал о том, как удалось убедить украинского защитника Илью Крупского перейти в харьковский клуб, а также поделился мнением о конкуренции с донецким «Шахтером»:

– Ваш самый громкий трансфер этой зимой – это переход из «Ворсклы» Ильи Крупского. Расскажите, как удалось выиграть конкуренцию за талантливого защитника у «Шахтера», ведь насколько известно «Металлист 1925» и донецкий клуб почти одновременно активировали его клаусулу?

– Именно так, оба клуба активировали клаусулу Крупского, которая составляла три миллиона евро. Все было в рамках джентльменских соревнований, мы с «Шахтером» были в одинаковых условиях. Что касается коммуникации с игроком, то я не могу сказать, какие условия предлагал «Шахтер», такой информации у меня нет.

Наш президент и председатель наблюдательного совета Богдан Бойко очень долго общались с Крупским, объясняя перспективы и то, что мы хотим построить в «Металлисте 1925» и какую роль будет играть Илья в будущем нашей команды. Возможно, наши доводы были более убедительными, чем у «Шахтера», – рассказал Коротун.

Ранее сообщалось, что харьковский клуб оформил трансфер албанского футболиста.

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Первая лига Украины Шахтер Донецк Металлист 1925 Илья Крупский трансферы трансферы УПЛ
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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Комментарии 4
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Lulinnha
Деньги лучшие предложили. Есть своя база. Есть домашний стадион со зрителями. Возможность продвижения карьеры в топ лигу. Отсутствие "золотой клетки". 
У кротов этого нет. Кроме денег. 
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0
Gargantua81
вот уж большой секрет, просто денег больше пообещали
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0
FunnyCat_____
даже перволиговые клубы уже нагибают фк "проиграли но показали достойную игру"!
Радует что сначала Пихаленок, а теперь Крупский выбрали карьеру, а не сидеть на лавке с зарплатой, лишь бы не достаться конкурентам  фк "27 место -  достойный уровень и гордость Украины"!
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