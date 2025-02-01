В Металлисте 1925 рассказали, как обогнали Шахтер в трансфере Крупского

Вице-президент «Металлиста 1925» Юрий Коротун рассказал о том, как удалось убедить украинского защитника Илью Крупского перейти в харьковский клуб, а также поделился мнением о конкуренции с донецким «Шахтером»:

– Ваш самый громкий трансфер этой зимой – это переход из «Ворсклы» Ильи Крупского. Расскажите, как удалось выиграть конкуренцию за талантливого защитника у «Шахтера», ведь насколько известно «Металлист 1925» и донецкий клуб почти одновременно активировали его клаусулу?

– Именно так, оба клуба активировали клаусулу Крупского, которая составляла три миллиона евро. Все было в рамках джентльменских соревнований, мы с «Шахтером» были в одинаковых условиях. Что касается коммуникации с игроком, то я не могу сказать, какие условия предлагал «Шахтер», такой информации у меня нет.

Наш президент и председатель наблюдательного совета Богдан Бойко очень долго общались с Крупским, объясняя перспективы и то, что мы хотим построить в «Металлисте 1925» и какую роль будет играть Илья в будущем нашей команды. Возможно, наши доводы были более убедительными, чем у «Шахтера», – рассказал Коротун.

Ранее сообщалось, что харьковский клуб оформил трансфер албанского футболиста.