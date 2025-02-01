Побил рекорд Клозе. Клуб Первой лиги подписал контракт с 20-летним вингером

Харьковский «Металлист 1925» подписал контракт с 20-летним албанским вингером Эрмиром Рашицей. Об этом сообщил вице-президент клуба Юрий Коротун:

«28 января мы официально подписали 20-летнего албанца Эрмира Рашицу из «Скендербеу», играющего на позиции правого вингера. Это один из самых перспективных футболистов албанского чемпионата. Он вошел в 11 лучших игроков года в Албании и был признан самым талантливым в этой стране.

Лично мне Рашица по телосложению и поведению напоминает Андрея Ярмоленко. Расскажу любопытную историю. Эрмир проходил медосмотр в клинике, где раньше осматривали топовых немецких футболистов. В этой клинике довольно долго держался рекорд Мирослава Клозе в вертикальном прыжке. Так вот – Рашица его превзошел! В медучреждении все были в шоке», – сообщил Коротун.

Ранее сообщалось, что Рашица сыграл последний матч в чемпионате Албании.