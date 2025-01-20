Есть интерес из Украины. 20-летний вингер сыграл последний матч в Албании

19 января состоялся матч 21-го тура чемпионата Албании – «Скендербеу» потерпел разгромное поражение от «Влазнии» со счетом 0:4.

После этого матча наставник хозяев Эрнест Джока заявил, что вингер «Скендербеу» Эрмир Рашица сыграл последний матч в чемпионате Албании и в ближайшее время покинет клуб.

«Рашица больше не является игроком нашей команды. Мы хотим об этом сказать сейчас, чтобы он не находился под психологическим давлением. Хотим выразить благодарность Эрмиру за его вклад и желаем ему успехов», – заявил Джока.

Главным претендентом на 20-летнего вингера является харьковский «Металлист 1925». Ранее сообщалось, что клуб Первой лиги предложил албанцам 800 тысяч евро за переход Рашицы.

В этом сезоне на счету Эрмира 21 матч в чемпионате и семь забитых мячей.