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  4. Есть интерес из Украины. 20-летний вингер сыграл последний матч в Албании
Украина. Премьер лига
20 января 2025, 14:19 |
411
1

Есть интерес из Украины. 20-летний вингер сыграл последний матч в Албании

Эрмир Рашица заинтересовал руководство харьковского «Металлиста 1925»

20 января 2025, 14:19 |
411
1
Есть интерес из Украины. 20-летний вингер сыграл последний матч в Албании
ФК Скендербеу. Эрмир Рашица

19 января состоялся матч 21-го тура чемпионата Албании – «Скендербеу» потерпел разгромное поражение от «Влазнии» со счетом 0:4.

После этого матча наставник хозяев Эрнест Джока заявил, что вингер «Скендербеу» Эрмир Рашица сыграл последний матч в чемпионате Албании и в ближайшее время покинет клуб.

«Рашица больше не является игроком нашей команды. Мы хотим об этом сказать сейчас, чтобы он не находился под психологическим давлением. Хотим выразить благодарность Эрмиру за его вклад и желаем ему успехов», – заявил Джока.

Главным претендентом на 20-летнего вингера является харьковский «Металлист 1925». Ранее сообщалось, что клуб Первой лиги предложил албанцам 800 тысяч евро за переход Рашицы.

В этом сезоне на счету Эрмира 21 матч в чемпионате и семь забитых мячей.

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чемпионат Албании по футболу Скендербеу Первая лига Украины Металлист 1925 трансферы
Микола Титюк Источник
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MaximusOne
Скільки албанців вже перейшло цього трансферного вікна, десь штук 20 ?, це ппц весь Албаністан в Україну.
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