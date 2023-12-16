ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
Капитан «Лутон Таун» потерял сознание
В субботу, 16 декабря, проходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Борнмут» и «Лутон Таун». Игра проходит в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».
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На 58-й минуте произошло жуткое событие. Капитан «Лутон Таун» Том Локьер потерял сознание. Арбитр попросил команды уйти в раздевалку.
Это уже не первый случай с Локьером. У него, как и у Кристиана Эриксена, были проблемы с сердцем.
Матч был приостановлен.
Пресс-служба «Лутон Таун» сообщает, что Том очнулся.
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
События матча
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