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Чемпионат Англии
Борнмут
16.12.2023 17:00 – Матч прерван, 66’ 1 : 1
Лутон Таун
Матч прерван на 65-й минуте, так как капитан «Лутон Таун» Том Локьер потерял сознание
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Англия
16 декабря 2023, 18:43 | Обновлено 16 декабря 2023, 19:03
10154
5

ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен

Капитан «Лутон Таун» потерял сознание

16 декабря 2023, 18:43 | Обновлено 16 декабря 2023, 19:03
10154
5
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
Twitter.

В субботу, 16 декабря, проходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Борнмут» и «Лутон Таун». Игра проходит в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 58-й минуте произошло жуткое событие. Капитан «Лутон Таун» Том Локьер потерял сознание. Арбитр попросил команды уйти в раздевалку.

Это уже не первый случай с Локьером. У него, как и у Кристиана Эриксена, были проблемы с сердцем.

Матч был приостановлен.

Пресс-служба «Лутон Таун» сообщает, что Том очнулся.

ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Борнмут).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Элайджа Адебайо (Лутон Таун).
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Источник Sport.ua
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CheMP
мда...
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VollerStar
Шкода, Віталя набрав феноменальну форму. Здоров'я!
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Микола Захарченко
Якщо у людини вже були проблеми з серцем , то як можна допускати футболіста до подальших виступів до змагань , де величезні навантаження та ризик стати інвалідом , або зовсім втратити життя . Цих горе медиків потрібно судити за подібні дії ...
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Swed
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