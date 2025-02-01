ВИДЕО. «Принц вернулся». Сантос помпезно представил Неймара. Он расплакался

Бразильский «Сантос» провел официальную презентацию Неймара, вернувшегося в родной клуб. В клубе провели церемонию под лозунгом «Принц вернулся».

По сообщению клубной пресс-службы, стадион «Вила Белмиро» ожидаемо был переполнен (он вмещает около 17 тысяч зрителей) – фанаты были в восторге от возвращения звездного бразильца, а сам Неймар не сдержал эмоций и заплакал.

Выход Неймара сопровождали фейерверки, выступления звезд эстрады, поздравления от легендарных партнеров и тренеров. Также стало известно, что в «Сантосе» он будет выступать под десятым номером, принадлежавшим когда-то великому Пеле.

Неймар выступал за «Сантос» в начале своей профессиональной карьеры – с 2009 по 2013 год, после чего был продан испанской «Барселоне» за 88 млн евро.

«Сантос» занял первое место во втором бразильском дивизионе и следующий сезон проведет в Серии A.

O choro que emocionou uma Vila Belmiro inteira. SENTIMENTO! 🥹 #ThePrinceIsBack pic.twitter.com/IEjp1mVAjQ — Santos FC (@SantosFC) February 1, 2025