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  4. ВИДЕО. «Принц вернулся». Сантос помпезно представил Неймара. Он расплакался
Бразилия
01 февраля 2025, 12:56 | Обновлено 01 февраля 2025, 13:20
597
2

ВИДЕО. «Принц вернулся». Сантос помпезно представил Неймара. Он расплакался

Бразилец вернулся в родной клуб

01 февраля 2025, 12:56 | Обновлено 01 февраля 2025, 13:20
597
2
ВИДЕО. «Принц вернулся». Сантос помпезно представил Неймара. Он расплакался
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский «Сантос» провел официальную презентацию Неймара, вернувшегося в родной клуб. В клубе провели церемонию под лозунгом «Принц вернулся».

По сообщению клубной пресс-службы, стадион «Вила Белмиро» ожидаемо был переполнен (он вмещает около 17 тысяч зрителей) – фанаты были в восторге от возвращения звездного бразильца, а сам Неймар не сдержал эмоций и заплакал.

Выход Неймара сопровождали фейерверки, выступления звезд эстрады, поздравления от легендарных партнеров и тренеров. Также стало известно, что в «Сантосе» он будет выступать под десятым номером, принадлежавшим когда-то великому Пеле.

Неймар выступал за «Сантос» в начале своей профессиональной карьеры – с 2009 по 2013 год, после чего был продан испанской «Барселоне» за 88 млн евро.

«Сантос» занял первое место во втором бразильском дивизионе и следующий сезон проведет в Серии A.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Сантос
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Gargantua81
уходил Принц, а вернулся дряхлый хромой пресыщенный жизнью дедушка
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+1
Engineer
Плачущий мальчик.
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