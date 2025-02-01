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  4. Андрей КЛИЩУК: «Ожидаем интересные спарринги»
Украина. Премьер лига
01 февраля 2025, 13:18 |
51
0

Андрей КЛИЩУК: «Ожидаем интересные спарринги»

Голкипер «Кривбасса» подвел итог первой части зимних сборов

01 февраля 2025, 13:18 |
51
0
Андрей КЛИЩУК: «Ожидаем интересные спарринги»
УПЛ. Андрей Клищук

«Кривбасс» на учебно-тренировочных сборах в Испании провел три спарринга. В третьем криворожский клуб встречался со шведским клубом «Кальмар» и уступил со счетом 0:2. Результат матча прокомментировал голкипер «Кривбасса» Андрей Клищук.

– Андрей, как оценишь спарринг?

– Очень досадно, что проиграли этот матч. Он товарищеский, но все же уступать всегда неприятно. Первый сбор мы провели под большими нагрузками, поэтому моментами в спаррингах было сложновато. Но в целом смотрелись неплохо. Наигрываем связи, свои тактические моменты, поэтому это нормально, когда где-то получается, а где-то нет. Без этого на тренировочных сборах никак. Мы проведем с тренерами анализ ошибок и будем двигаться дальше.

– Что скажешь о своих физических кондициях на данном этапе?

– Чувствую себя хорошо. На вторых сборах мы обязательно добавим как физически, так и тактически. Поэтому подойдем к первой игре с Вересом в оптимальных физических кондициях.

– Какой из трех спаррингов на этом сборе можно отметить больше всего?

– Не стал бы выделять какой-то. Каждый поединок – это опыт для нас и принес «Кривбассу» много пользы, как и соперникам. Потому каждый матч по-своему можно выделить. Теперь ожидаем интересные спарринги на втором сборе.

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товарищеские матчи Кальмар Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Андрей Клищук
Сергій Турчак Источник: ФК Кривбасс
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