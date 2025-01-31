Пропустили два мяча. Кривбасс уступил шведскому клубу

«Кривбасс» провел очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Испании. Соперником подопечных Юрия Вернидуба стал клуб «Кальмар» из Швеции.

В Швеции сейчас межсезонье и новый чемпионат начнется в конце марта. В прошлом сезоне «Кальмар» в 30 матчах набрал 30 очков. Команда заняла 15-е место и покинула элитный дивизион.

«Кривбасс» пропустил в середине первого тайма. Счет на 29-й минуте открыл Сабрие. Забить команде Вернидуба не удалось, а вот «Кальмар» свое преимущество увеличил. На 88-й минуте Куюнджич отправил в ворота украинского клуба второй мяч.

Товарищеский матч. 31 января. Испания

«Кривбасс» (Украина) – «Кальмар» (Швеция) – 0:2

Голы: Абди Сабрие, 59, Антонио Куюнджич, 88.

«Кривбасс»: Андрей Клищук (Богдан Хома, 46) – Рафаэль Бандейра (Алексей Пличко, 46), Андрей Понедельник (Бакари Конате, 46), Александр Романчук (Владимир Виливальд, 46), Иван Дибанго (к) (Дмитрий Хомченовский, 46) – Хрвое Илич (Джихад Бизимана, 46), Денис Кузык (Максим Лунев, 46), Егор Твердохлеб (Маттео Аморозо, 46), Юрий Вакулко (Ярослав Шевченко, 46), Артур Микитишин (Максим Задерака, 46) – Даниэль Соса (Олег Кожушко, 46).

Запасные: Александр Каменский, Назарь Попов.

Кальмар (стартовый состав): Якоб Киндберг, Равик Закариас, Сиверт Оверби, Давид Альберг, Энтони Олусанья, Линус Браун, Саку Илятупа, Абдуссалам Магаши, Роберт Гояни (к), Рони Янссон, Араш Мотарагебджафарпур.

На замены выходили: Самуэль Бролин, Каспер Андерссон, Мелькер Галльберг, Абди Сабрие, Антонио Куюнджич, Вилле Нильссон, Арвин Киа, Ларс Сетра, Исаак Атанга.