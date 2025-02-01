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  4. Виталий ВЕРНИДУБ: «Допустили неприятные ошибки в обороне»
Украина. Премьер лига
01 февраля 2025, 12:46 |
154
0

Виталий ВЕРНИДУБ: «Допустили неприятные ошибки в обороне»

Тренер «Кривбасса» прокомментировал результат контрольного матча с «Кальмаром»

01 февраля 2025, 12:46 |
154
0
Виталий ВЕРНИДУБ: «Допустили неприятные ошибки в обороне»
ФК Кривбасс. Виталий Вернидуб

«Кривбасс» на учебно-тренировочных сборах в Испании провел спарринг со шведским клубом «Кальмар» и уступил 0:2. Тренер команды Виталий Вернидуб оценил действия футболистов в поединке.

– Есть такой результат сегодня. Какие выводы можно сделать после игры?

– На сборах такое случается. Да, сегодня проиграли. Мы играем двумя разными составами. Сначала наигрываешь одни связи, потом другие. Потому в каких-то моментах не хватает коммуникации, взаимопонимания. Допустили неприятные ошибки в обороне, а также при выходе из защиты в атаку.

– «Кривбасс» имел немало моментов, но не реализовал. В чем причина?

– Это класс игроков. Нам нужно улучшать этот компонент. Очень много работаем над ним, надо исправляться. Когда у тебя есть такие 100-процентные моменты – надо их забивать. А тут вышло так: мы не забили – нам забили.

– Впереди два выходных. Они помогут команде перезагрузиться?

– Это отдых для ребят. Пока нет претензий к футболистам относительно работы. Отдохнем немного от тренировок и проанализируем ошибки, которые допускаем. Мы смотрим вперед с оптимизмом и надеемся на улучшение своей игры и индивидуальный рост каждого исполнителя. Уже скоро – старт весенней части сезона и ребята должны это понимать.

– Каковы ваши ожидания от заключительного этапа подготовки?

– Надеюсь, пройдем этот этап без травм и с хорошими эмоциями хорошо подготовимся к старту сезона.

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товарищеские матчи Кальмар Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Виталий Вернидуб
Сергій Турчак Источник: ФК Кривбасс
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