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Товарищеские матчи
Кривбасс
31.01.2025 18:00 - : -
Кальмар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
31 января 2025, 15:27 | Обновлено 31 января 2025, 16:17
81
0

Кривбасс – Кальмар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 января в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Испании

31 января 2025, 15:27 | Обновлено 31 января 2025, 16:17
81
0
Кривбасс – Кальмар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс

Криворожский клуб «Кривбасс» проводит контрольный матч на зимних сборах в Испании.

Соперником команды УПЛ будет клуб «Кальмар» из Швеции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 31 января в 18:00 в Pinatar Arena в городе San Pedro del Pinatar.

Кривбасс – Кальмар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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