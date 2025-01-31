Криворожский клуб «Кривбасс» проводит контрольный матч на зимних сборах в Испании.

Соперником команды УПЛ будет клуб «Кальмар» из Швеции.

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Товарищеский матч запланирован на 31 января в 18:00 в Pinatar Arena в городе San Pedro del Pinatar.

Кривбасс – Кальмар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча