Украина. Премьер лига31 января 2025, 15:27 | Обновлено 31 января 2025, 16:17
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Кривбасс – Кальмар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 января в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Испании
31 января 2025, 15:27 | Обновлено 31 января 2025, 16:17
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Криворожский клуб «Кривбасс» проводит контрольный матч на зимних сборах в Испании.
Соперником команды УПЛ будет клуб «Кальмар» из Швеции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 31 января в 18:00 в Pinatar Arena в городе San Pedro del Pinatar.
Кривбасс – Кальмар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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