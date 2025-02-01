ОФИЦИАЛЬНО. Буткевич принял решение по Тесли, силой удерживавшему Макуана
Владимир Тесля покидает ФК «Полесье»
Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич решил уволить Владимира Теслю, который был вице-президентом «волков». Об этом пишет пресс-служба клуба.
«Футбольный клуб «Полесье» сообщает, что сотрудничество с вице-президентом клуба Владимиром Тесля приостановлено по решению президента Геннадия Буткевича», – говорится в сообщении.
Владимир недавно попал в скандал. Опальный вингер житомирского клуба Бени Макуана обвинил Теслю в том, что он забрал документы, из-за чего легионер не мог уехать из Украины. Позже «волки» выступили с заявлением о словах Бени.
Владимир Тесля присоединился к житомирской команде в январе 2024 года. Специалист имеет десятилетний стаж в спортивном менеджменте и является основателем всемирной лиги смешанных единоборств WWFC.
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