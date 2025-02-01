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Украина. Премьер лига
01 февраля 2025, 13:36 | Обновлено 01 февраля 2025, 13:42
369
2

ОФИЦИАЛЬНО. Буткевич принял решение по Тесли, силой удерживавшему Макуана

Владимир Тесля покидает ФК «Полесье»

01 февраля 2025, 13:36 | Обновлено 01 февраля 2025, 13:42
369
2
ОФИЦИАЛЬНО. Буткевич принял решение по Тесли, силой удерживавшему Макуана
ФК Полесье. Владимир Тесля

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич решил уволить Владимира Теслю, который был вице-президентом «волков». Об этом пишет пресс-служба клуба.

«Футбольный клуб «Полесье» сообщает, что сотрудничество с вице-президентом клуба Владимиром Тесля приостановлено по решению президента Геннадия Буткевича», – говорится в сообщении.

Владимир недавно попал в скандал. Опальный вингер житомирского клуба Бени Макуана обвинил Теслю в том, что он забрал документы, из-за чего легионер не мог уехать из Украины. Позже «волки» выступили с заявлением о словах Бени.

Владимир Тесля присоединился к житомирской команде в январе 2024 года. Специалист имеет десятилетний стаж в спортивном менеджменте и является основателем всемирной лиги смешанных единоборств WWFC.

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Владимир Тесля Полесье Житомир Бени Макуана Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Геннадий Буткевич
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
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Gargantua81
назад в рекет пойдет
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MrStepanovM .
розумне рішення
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