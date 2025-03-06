Матч УПЛ Ворскла – Карпаты остановлен из-за воздушной тревоги
Поединок 20-го тура чемпионата Украины начался 6 марта в 13:00
В четверг, 6 марта, проходит матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились полтавская «Ворскла» и львовские «Карпаты».
Команды играют на стадионе имени О. Бутовского в Полтаве. Начало поединка – в 13:00 по киевскому времени.
Команды провели на поле всего 16 минут, после чего были вынуждены прервать встречу из-за воздушной тревоги в Полтавской области.
«Карпаты» разместились на шестом месте, набрав 27 баллов. «Ворскла» занимает 14-ю позицию, в активе клуба – 17 очков.
Обновлено. Отбой тревоги. Матч возобновится в 13:50
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