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Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 13:25 | Обновлено 06 марта 2025, 13:41
738
0

Матч УПЛ Ворскла – Карпаты остановлен из-за воздушной тревоги

Поединок 20-го тура чемпионата Украины начался 6 марта в 13:00

06 марта 2025, 13:25 | Обновлено 06 марта 2025, 13:41
738
0
Матч УПЛ Ворскла – Карпаты остановлен из-за воздушной тревоги
Getty Images/Global Images Ukraine.

В четверг, 6 марта, проходит матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились полтавская «Ворскла» и львовские «Карпаты».

Команды играют на стадионе имени О. Бутовского в Полтаве. Начало поединка – в 13:00 по киевскому времени.

Команды провели на поле всего 16 минут, после чего были вынуждены прервать встречу из-за воздушной тревоги в Полтавской области.

«Карпаты» разместились на шестом месте, набрав 27 баллов. «Ворскла» занимает 14-ю позицию, в активе клуба – 17 очков.

Обновлено. Отбой тревоги. Матч возобновится в 13:50

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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