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Лига чемпионов
06 марта 2025, 10:49 | Обновлено 06 марта 2025, 11:05
419
1

Ливерпуль является главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов 2024/25

Аналитическая система Opta оценила шансы клубов на успех в турнире

06 марта 2025, 10:49 | Обновлено 06 марта 2025, 11:05
419
1
Ливерпуль является главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

4 и 5 марта состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов – одни команды практически обеспечили себе выход в следующий раунд, другие отложили решение этой задачи на следующую неделю.

Аналитическая система Opta оценила шансы всех клубов на победу в текущем сезоне Лиги чемпионов. Главным фаворитом остается английский «Ливерпуль», который еще сильнее увеличил свои шансы на успех в этой кампании.

5 марта подопечные Арне Слота одолели французский ПСЖ с минимальным счетом 1:0 на выезде. После этой победы шансы английского коллектива выросли с 19,7% до 26,1%.

Главным конкурентами «мерсисайдцев» считаются испанская «Барселона» (17,3%), итальянский «Интер» (15,5%) и еще один английский клуб «Арсенал» (13,8%).

Шансы команд на победу в Лиге чемпионов по данным Opta

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Лига чемпионов Ливерпуль Арсенал Лондон Интер Милан Барселона Opta
Николай Титюк Источник: The Analyst
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