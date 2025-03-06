Ливерпуль является главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов 2024/25

4 и 5 марта состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов – одни команды практически обеспечили себе выход в следующий раунд, другие отложили решение этой задачи на следующую неделю.

Аналитическая система Opta оценила шансы всех клубов на победу в текущем сезоне Лиги чемпионов. Главным фаворитом остается английский «Ливерпуль», который еще сильнее увеличил свои шансы на успех в этой кампании.

5 марта подопечные Арне Слота одолели французский ПСЖ с минимальным счетом 1:0 на выезде. После этой победы шансы английского коллектива выросли с 19,7% до 26,1%.

Главным конкурентами «мерсисайдцев» считаются испанская «Барселона» (17,3%), итальянский «Интер» (15,5%) и еще один английский клуб «Арсенал» (13,8%).

Шансы команд на победу в Лиге чемпионов по данным Opta