Кто главный технарь УПЛ? И каковы его показатели на фоне коллег из топ-лиг

Недоброжелатели часто упрекают украинскую Премьер-лигу в том, что это якобы неинтересный и незрелищный чемпионат, в котором крайне мало достойных команд и футболистов, за которыми действительно стоит следить. Очевидно, что это просто оценка конкретных людей, которые имеют на это полное право, однако далеко не факт, что они правы в своих рассуждениях.

Каждый национальный чемпионат имеет свои особенности и, так сказать, «изюминки». Если английская Премьер-лига – это турнир, в который в нынешних реалиях старается переехать практически каждый футболист топ-уровня, потому как там наивысший уровень конкуренции напрямую коррелирует с наивысшим уровнем зарплат, то другие лиги исконно имеют свои «фишки». Например, Бундеслига – это чемпионат, где внимание уделяется активному прессингу и дисциплине, а Ла Лига – соревнование, в котором у игроков всегда приветствуется скорость, техника, видение поля и умение эффективно использовать контроль над мячом.

Но в целом все это своего рода стереотипы. На сегодняшний день практически в каждой лиге существуют команды и футболисты, которым удается соответствовать пристойным показателям по тому или иному игровому компоненту. И прямо сейчас мы предлагаем вам сравнить, насколько же самый техничный футболист УПЛ отстает (и отстает ли вообще) по статистике действий от своих коллег из лучших лиг Европы.

Для начала давайте сразу проговорим основной критерий ранжирования. В качестве него будут приниматься среднематчевые показатели действий один-на-один и обводок, представленные на сервисе Wyscout. Факультативно мы также будем обращать внимание на успешность обводок для каждого из «подопытных».

Итак, для начала давайте посмотрим, кто же входит в пятерку самых техничных футболистов украинской Премьер-лиги по состоянию на текущий момент…

Примечание: в скобках указан процент эффективности действий

Очевидно, что с отрывом наиболее техничным футболистом нынешнего сезона в УПЛ является 22-летний левый вингер «Шахтера» Кевин. Бразилец проводит в нашем чемпионате свой первый полноценный сезон, так как перебрался в стан «горняков» из «Палмейраса» лишь в январе минувшего года, причем за немалые для нынешнего отечественного футбольного рынка 12 миллионов евро. Кевин – это не только главный источник финтов и обводок в составе современного «Шахтера», но и спортсмен с отличной скоростью. Очевидно, эти два качества и впечатлили скаутов донецкого клуба, которые длительное время наблюдали за талантом, прежде чем его удалось завлечь в Украину.

Среди остальных выделяется 22-летний украинский вингер «Колоса» Владислав Велетень, которого увидеть в этой компании для многих, возможно, будет неожиданностью. Однако воспитанник академии «Динамо» действительно очень выделяется в атаке команды из Ковалевки, которая в целом куда больший акцент делает на оборону. Причем у Велетня не только большое количество обводок в среднем за 90 минут, но еще и очень высокий процент их успешности.

Также в топ-5 технарей УПЛ входят Эйнел Соареш из ЛНЗ, Хуан Альвина Безерра из «Александрии» и теперь уже экс-футболист «Шахтера» Александр Зубков, отправившийся минувшей зимой покорять Турцию. И давайте будем откровенны, вряд ли присутствие именно этих исполнителей в когорте лучших дриблеров отечественного чемпионата способно удивить кого-то из числа внимательных и активных почитателей УПЛ.

Теперь, когда лидера среди наиболее техничных футболистов УПЛ мы определили, давайте посмотрим, как его показатели смотрятся на фоне аналогичных у коллег из топ-5 чемпионатов Европы…

Примечание: в скобках указан процент эффективности действий

На фоне лучших дриблеров сильнейших чемпионатов Европы показатель Кевина выглядит более чем достойным: он уступает только представителям АПЛ и Ла Лиги, однако существенно выше, чем у самых техничных игроков Серии А, Лиги 1 и Бундеслиги.

Однако в глаза бросается тот факт, что Кевин – единственный футболист в представленном списке, который имеет эффективность обводок на уровне в менее чем 50%. И это то, в чем бразильскому легионеру «Шахтера» однозначно стоит прибавлять уже в самое ближайшее время, особенно если он хочет не слишком-то и долго задерживаться в Украине, а через год-два переехать покорять одну из сильнейших лиг Европы. Любопытно также, что в минувшем сезоне УПЛ, в котором Кевин отыграл лишь весеннюю часть, так как пришел в стан «горняков» в зимнюю паузу, у бразильца был куда более высокий показатель эффективности обводок – 56,2%. Однако тогда по среднему количеству действий Кевин существенно «отставал» от нынешнего своего показателя – 7,06 за 90 минут. Тогда вингер «горняков» оказался лишь на шестом месте по итогам сезона-2023/24 в УПЛ по среднему показателю обводок, пропустив вперед тех же Зубкова (7,08), Эйнела Соареша (7,1) и Велетня (7,49), а также двух теперь уже экс-представителей «Руха» Илью Квасницу (7,11) и Вива Соломона-Отабора (8,35).

Также в аспекте сегодняшнего краткого анализа стоит выделить еще одну любопытную деталь. Кевин, как и пять представителей топ-лиг Европы, о которых шла речь выше, еще не перешагнули даже за 23-летний возрастной рубеж. Бразильцу, как и Доку с Консейсау – по 22 года, Байно-Гиттенсу – 20, Диакону – 19, а Ямалу – и вовсе лишь 17. О чем это говорит? Сложно утверждать однозначно, однако можно предположить, что более молодым игрокам свойственно чаще полагаться на себя, по причине чего их уровень уверенности (порой – самоуверенности) в собственных силах выше, нежели у более опытных коллег, осознающих, что ставка на командную работу все-таки в этом виде спорта чрезвычайно важна.

Хотя, безусловно, тактическо-турнирные аспекты для каждой из команд также не могут не сказываться на показателях игроков. Например, в Лиге чемпионов Франсишку Консейсау имеет аж второй лучший показатель (10,85 обводок за 90 минут) в сезоне-2024/25 (первенствует здесь Савиньо из «Манчестер Сити» – 12,95), а вот у представленных выше его конкурентов места значительно более скромные: у Байно-Гиттенса – тринадцатое (7,69), у Ямала – пятнадцатое (7,33), у Кевина – двадцать второе (6,35), Доку даже не входит в топ-30, а Диакон банально не играл в этом турнире, так как «Реймс» пока крайне далек, чтобы участвовать в сильнейшем европейском клубном соревновании.