06.03.2025 13:00 - : -
Украина. Премьер лига05 марта 2025, 14:35 | Обновлено 05 марта 2025, 14:37
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Полесье – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч чемпионата Украины пройдет 6 марта
05 марта 2025, 14:35 | Обновлено 05 марта 2025, 14:37
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6 марта в 13:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Полесьем и Черноморцем в рамках 20 тура УПЛ.
Хозяева набрали 31 пункт и находятся на 5-й позиции, а одесская команда с 15 очками идет на 15-й позиции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Полесье – Черноморец. Начало в 15:30
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