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Премьер-лига
Полесье
06.03.2025 13:00 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
05 марта 2025, 14:35 | Обновлено 05 марта 2025, 14:37
80
0

Полесье – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч чемпионата Украины пройдет 6 марта

05 марта 2025, 14:35 | Обновлено 05 марта 2025, 14:37
80
0
Полесье – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье

6 марта в 13:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Полесьем и Черноморцем в рамках 20 тура УПЛ.

Хозяева набрали 31 пункт и находятся на 5-й позиции, а одесская команда с 15 очками идет на 15-й позиции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Полесье – Черноморец. Начало в 15:30

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Полесье Житомир Черноморец Одесса смотреть онлайн чемпионат Украины по футболу Полесье - Черноморец
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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