Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Полесье
06.03.2025 13:00 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 марта 2025, 19:11 |
144
1

Полесье – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Моряки» стремятся взять реванш за поражение в первом круге

05 марта 2025, 19:11 |
144
1
Полесье – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В двадцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в четверг, 6 марта, в Житомире встретятся «Полесье» и «Черноморец». Хозяева поля в прошлом туре не смогли обыграть «Оболонь», а теперь будут принимать «Черноморец», который уступил «Левому Берегу».

Полесье

В прошлом туре «волкам» не удалось переиграть одного из аутсайдеров УПЛ – «Оболонь». Несмотря на то, что команда нанесла 15 ударов по воротам соперника, против победы «волков» был молодой кипер «пивоваров» Денис Марченко. Однако если учесть поединок с «Ингульцом», где «Полесье» не без труда, но переиграло последнюю команду в турнирной таблице, то матчи против команд с низов турнирки всегда становятся настоящим испытанием для подопечных Ашура.

На очереди уже поединок против еще одного аутсайдера чемпионата – одесского «Черноморца», который по сравнению с первой частью сезона значительно усилился, однако все еще находится в поиске оптимальных результатов.

Если брать во внимание очные выступления, то последняя победа «Полесья» над «моряками» дома была зафиксирована аж в 2002 году. Поэтому, конечно, «волки» будут стремиться одержать в домашней игре положительный результат и порадовать болельщиков 3 очками.

На счет кадровой ситуации, то накануне матча был отправлен в оренду в ЛНЗ конголезский вингер Бени Макуана. Также новым спортивным директором «Полесья» став В'ячеслав Шевчук. Кроме того, вторую команду «Полесья» усилил бразильский вратарь Рафаэл Нунес.

Матч против «Черноморца» пропустит из-за перебора желтых карточек Лукас Тейлор.

Черноморец

Казалось, что после победы над «Колосом» одесситы получат хорошую возможность улучшить свое турнирное положение и в поединке с «Левым Берегом». Однако почти за сутки до начала матча в результате российской атаки была повреждена тренировочная база «Черноморца», что также послужило катализатором невнятной игры и проигрыша «аистам». К тому же, некоторые игроки «моряков» (Безбородько, Кисиль и другие) не смогли принять участие в поединке.

Поэтому уже в этот четверг подопечные Александра Бабича, несмотря на сложное кадровое и моральное положение команды, попытаются взять реванш и дать бой «Полесью», которое тоже сталкивается с трудностями в игре против команд-андердогов. Интересно будет посмотреть, удастся ли «морякам» удивить своего оппонента.

В игре против «Полесья» не сможет принять участие Эмиль Мустафаев, арендованный у житомирского клуба.

Статистика встреч

Между собой команды на официальном уровне сыграли 11 матчей. По пять раз победили «Полесье» и «Черноморец», а в одной встрече была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей составляет 22:18 в пользу одесского клуба. В первом круге матч завершился победой житомирян со счётом 4:1. У «волков» голами отличились Александр Назаренко, Кауа Пайшао, Алексей Гуцуляк и Богдан Леднев, а у «моряков» – Богдан Бутко.

Прогноз на противостояние

«Волки» в случае виктории смогут подняться на четвертую строчку, в то время как «морякам» 3 очка помогут попасть в зону переходных матчей. Преимуществом для хозяев является то, что в текущем сезоне «Полесье» на домашнем поле проиграло только один раз, а «Черноморец» на выезде получил всего 5 очков (победа над «Колосом» и ничьи с «Рухом» и ЛНЗ). Хоть команда Ашура очевидный фаворит в этом противостоянии, но и одесситы приехали в Житомир не на прогулку. Учитывая важность этого матча, нашим прогнозом будут обе команды забьют (да).

Ориентировочные составы:

«Полесье»: Волынец, Майсурадзе, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко, Мельниченко, Битон, Андриевский, Крушинский, Гуцуляк, Батиста

«Черноморец»: Рудько, Райан, Скиба, Кратов, Бутко, Ермаков, Янаков, Когут, Шпорн, Кайо Гомес, Хобленко

Прогноз Sport.ua
Полесье
6 марта 2025 -
13:00
Черноморец
Обе команды забьют (да) 2.54 Сделать ставку
По теме:
ВИДЕО. В УАФ оценили скандальный момент с пенальти на 90+4 в матче УПЛ
Форвард Кривбасса назвал причину поражения от аутсайдера чемпионата
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Оболонь
чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Полесье - Черноморец Имад Ашур Александр Бабич прогнозы
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вингер сборной Украины восстановился после травмы и вернулся к тренировкам
Футбол | 05 марта 2025, 13:51 5
Вингер сборной Украины восстановился после травмы и вернулся к тренировкам
Вингер сборной Украины восстановился после травмы и вернулся к тренировкам

Александр Зубков может выйти на поле в следующем матче «Трабзонспора»

Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел
Футбол | 05 марта 2025, 00:59 0
Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел
Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел

Легендарный тренер выделил Криштиану Роналду

Поможет Украина? Адвокаты Фонсеки придумали как избежать 7 месяцев бана
Футбол | 05.03.2025, 18:55
Поможет Украина? Адвокаты Фонсеки придумали как избежать 7 месяцев бана
Поможет Украина? Адвокаты Фонсеки придумали как избежать 7 месяцев бана
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
Футбол | 05.03.2025, 01:20
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
Футбол | 05.03.2025, 10:20
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
alex belogubko
ЧО проиграет и дальше будет всем проигрывать ведь там тупой Бабич который убивает команду  из за своей тупостью--уберите и всё наладится есть много свободных тренеров Шаран-Кучер-Калитвенцев-Гуру-и т-д
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
04.03.2025, 09:25 3
Бокс
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
04.03.2025, 11:58 12
Футбол
Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»
Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»
05.03.2025, 00:40
Бокс
Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»
Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»
03.03.2025, 23:55 6
Футбол
Усик анонсировал возвращение на ринг
Усик анонсировал возвращение на ринг
03.03.2025, 22:25 1
Бокс
Конор Макгрегор назвал победителя боя Виталий Кличко – Майк Тайсон
Конор Макгрегор назвал победителя боя Виталий Кличко – Майк Тайсон
04.03.2025, 00:14
Бокс
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
05.03.2025, 08:06 33
Футбол
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
03.03.2025, 18:30 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем