В двадцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в четверг, 6 марта, в Житомире встретятся «Полесье» и «Черноморец». Хозяева поля в прошлом туре не смогли обыграть «Оболонь», а теперь будут принимать «Черноморец», который уступил «Левому Берегу».

Полесье

В прошлом туре «волкам» не удалось переиграть одного из аутсайдеров УПЛ – «Оболонь». Несмотря на то, что команда нанесла 15 ударов по воротам соперника, против победы «волков» был молодой кипер «пивоваров» Денис Марченко. Однако если учесть поединок с «Ингульцом», где «Полесье» не без труда, но переиграло последнюю команду в турнирной таблице, то матчи против команд с низов турнирки всегда становятся настоящим испытанием для подопечных Ашура.

На очереди уже поединок против еще одного аутсайдера чемпионата – одесского «Черноморца», который по сравнению с первой частью сезона значительно усилился, однако все еще находится в поиске оптимальных результатов.

Если брать во внимание очные выступления, то последняя победа «Полесья» над «моряками» дома была зафиксирована аж в 2002 году. Поэтому, конечно, «волки» будут стремиться одержать в домашней игре положительный результат и порадовать болельщиков 3 очками.

На счет кадровой ситуации, то накануне матча был отправлен в оренду в ЛНЗ конголезский вингер Бени Макуана. Также новым спортивным директором «Полесья» став В'ячеслав Шевчук. Кроме того, вторую команду «Полесья» усилил бразильский вратарь Рафаэл Нунес.

Матч против «Черноморца» пропустит из-за перебора желтых карточек Лукас Тейлор.

Черноморец

Казалось, что после победы над «Колосом» одесситы получат хорошую возможность улучшить свое турнирное положение и в поединке с «Левым Берегом». Однако почти за сутки до начала матча в результате российской атаки была повреждена тренировочная база «Черноморца», что также послужило катализатором невнятной игры и проигрыша «аистам». К тому же, некоторые игроки «моряков» (Безбородько, Кисиль и другие) не смогли принять участие в поединке.

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Поэтому уже в этот четверг подопечные Александра Бабича, несмотря на сложное кадровое и моральное положение команды, попытаются взять реванш и дать бой «Полесью», которое тоже сталкивается с трудностями в игре против команд-андердогов. Интересно будет посмотреть, удастся ли «морякам» удивить своего оппонента.

В игре против «Полесья» не сможет принять участие Эмиль Мустафаев, арендованный у житомирского клуба.

Статистика встреч

Между собой команды на официальном уровне сыграли 11 матчей. По пять раз победили «Полесье» и «Черноморец», а в одной встрече была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей составляет 22:18 в пользу одесского клуба. В первом круге матч завершился победой житомирян со счётом 4:1. У «волков» голами отличились Александр Назаренко, Кауа Пайшао, Алексей Гуцуляк и Богдан Леднев, а у «моряков» – Богдан Бутко.

Прогноз на противостояние

«Волки» в случае виктории смогут подняться на четвертую строчку, в то время как «морякам» 3 очка помогут попасть в зону переходных матчей. Преимуществом для хозяев является то, что в текущем сезоне «Полесье» на домашнем поле проиграло только один раз, а «Черноморец» на выезде получил всего 5 очков (победа над «Колосом» и ничьи с «Рухом» и ЛНЗ). Хоть команда Ашура очевидный фаворит в этом противостоянии, но и одесситы приехали в Житомир не на прогулку. Учитывая важность этого матча, нашим прогнозом будут обе команды забьют (да).

Ориентировочные составы:

«Полесье»: Волынец, Майсурадзе, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко, Мельниченко, Битон, Андриевский, Крушинский, Гуцуляк, Батиста

«Черноморец»: Рудько, Райан, Скиба, Кратов, Бутко, Ермаков, Янаков, Когут, Шпорн, Кайо Гомес, Хобленко