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Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 12:16 |
350
1

Бабич рассказал о пережитых эмоциях в результате дроновой атаки на Одессу

«Черноморец» не был сторонником переносить игру с «Левым Берегом»

02 марта 2025, 12:16 |
350
1
Бабич рассказал о пережитых эмоциях в результате дроновой атаки на Одессу
ФК Черноморец. Александр Бабич

Масштабные дроновые и ракетные удары по Одессе, которые после некоторого перерыва возобновились в конце февраля и продолжились в первый день марта, несут смерть и раны, ломают человеческие судьбы и разрушают.

Как уже сообщал Sport.ua, в пятницу вечером вражеский шахед попал в клубную базу «Черноморца», на которой находились футболисты и персонал «моряков» накануне календарного матча с «Левым берегом». Кроме повреждения здания, транспорта и футбольного поля дроновая атака доставила немало неприятных минут членам команды. Весть об этом моментально облетела не только всю Одессу, но и Украину, вызвав беспокойство у спортивного сообщества и других людей. Однако несмотря на пережитый футболистами стресс подготовка к игре продолжилась.

В субботу днем «Черноморец» и «Левый берег» вышли на поле одесского стадиона, отыграв очередной матч 19-го тура (0:1). А когда матч завершился и тренеры обеих команд готовились к пресс-конференции, завыла сирена воздушной тревоги, вслед за которой раздался сверхмощной силы взрыв. Как оказалось, баллистическая ракета атаковала Одесский порт, находящийся неподалеку от стадиона.

Мыслями о событиях этих дней со Sport.ua поделился главный тренер «Черноморца» Александр Бабич.

– Прежде всего хочу сказать, что я не был сторонником решения переносить матч. Было желание показать, что к нам на базу хоть и «прилетело», однако даже несмотря на смазанную подготовку мы проявили стойкость и вышли на игру. Да, нам не удалось победить, но это уже вопрос, который лежит в турнирной плоскости. Если же смотреть на это в глобальном масштабе, то «Черноморец» хоть и потерпел поражение, но показал несокрушимость. Несокрушимость духа, которая присуща нашей нации. Утром в день матча я разговаривал с ребятами о проведении игры – и несмотря на пережитые ими потрясения все единодушно сказали: «Да!». И хотя звучали голоса о переносе матча, мы твердо решили играть. Кроме вышесказанного были еще несколько весомых причин. Нам не хотелось разочаровывать наших самых преданных болельщиков, которые запланировали на этот день поход на футбол. Мы понимали, как истощенные ситуацией в стране люди с нетерпением ждали первого домашнего матча нашей команды. За два месяца зимнего перерыва в чемпионате все соскучились без футбола, который является одной из немногих отдушин в эти тяжелые времена. И не хотелось сбивать команду с игрового ритма, когда матч был бы перенесен на неопределенный срок и в без того насыщенном графике нашего чемпионата. Сами понимаете, что для игровой практики пришлось бы в срочном порядке искать спарринг-партнера для проведения контрольного матча в воскресном межигровом цикле. Причем не только нам, но и «Левому берегу». А это сделать слишком непросто. Впрочем, несмотря на обстоятельства, мы продолжаем работать и двигаться дальше.

Ранее главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич дал пресс-конференцию после матча 19-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором его команда со счетом 0:1 уступила «Левому Берегу».

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Черноморец - Левый Берег Александр Бабич российско-украинская война инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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PullBen
Тяжкий період для всієї України та для всього українського спорту, але потрібно рухатися у звичному темпі щоб він існував і надалі в майбутньому
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