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Премьер-лига
Полесье
06.03.2025 13:00 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 00:14 |
24
0

Полесье – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 20-го тура Украинской Премьер-лиги

06 марта 2025, 00:14 |
24
0
Полесье – Черноморец. Текстовая трансляция матча
Фк Полесье

В четверг, 6 марта, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Полесье» встретится с «Черноморцем». Матч пройдет в Житомире на стадионе «Центральный», игра начнется в 13:00.

Вторую часть сезона «Полесье» начало с поединков против аутсайдеров, где сначала был обыгран «Ингулец», но затем «Оболонь» смогла навязать борьбу «волкам» и отобрать очки у одного из лидеров УПЛ. Стоит отметить, что в поединке с «пивоварами» подопечные Ашура нанесли 15 ударов по воротам, но ни один не стал результативным для житомирян.

«Черноморец» начал весеннюю часть с победы над «Колосом», которая стала не только первой гостевой в текущем сезоне, но и первой в гостях именно над «колосками». Правда, потом в игре с прямым конкурентом «Левым Берегом» потерпел поражение и продолжает оставаться на пятнадцатом месте.

Первый матч между этими командами завершился уверенной викторией «Полесья» со счетом 4:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Полесье
6 марта 2025 -
13:00
Черноморец
Обе команды забьют (да) 2.54 Сделать ставку
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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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