В четверг, 6 марта, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Полесье» встретится с «Черноморцем». Матч пройдет в Житомире на стадионе «Центральный», игра начнется в 13:00.

Вторую часть сезона «Полесье» начало с поединков против аутсайдеров, где сначала был обыгран «Ингулец», но затем «Оболонь» смогла навязать борьбу «волкам» и отобрать очки у одного из лидеров УПЛ. Стоит отметить, что в поединке с «пивоварами» подопечные Ашура нанесли 15 ударов по воротам, но ни один не стал результативным для житомирян.

«Черноморец» начал весеннюю часть с победы над «Колосом», которая стала не только первой гостевой в текущем сезоне, но и первой в гостях именно над «колосками». Правда, потом в игре с прямым конкурентом «Левым Берегом» потерпел поражение и продолжает оставаться на пятнадцатом месте.

Первый матч между этими командами завершился уверенной викторией «Полесья» со счетом 4:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.