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Украина. Премьер лига
05 марта 2025, 16:57 |
38
0

Ворскла – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 6 марта

05 марта 2025, 16:57 |
38
0
Ворскла – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В четверг, 6 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют полтавская «Ворскла» и львовские «Карпаты».

Поединок пройдет на стадионе имени О. Бутовского в Полтаве. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Омельченко из Славянска Донецкой области.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Ворскла – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ворскла – Карпаты
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Трансляция матча В эфире

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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