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Премьер-лига
Полесье
06.03.2025 13:00 – 83 3 : 1
Черноморец
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Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 13:30 | Обновлено 06 марта 2025, 14:38
496
0

Полесье – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты матча УПЛ

06 марта 2025, 13:30 | Обновлено 06 марта 2025, 14:38
496
0
Полесье – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Полесье

В 13:00 начался матч чемпионата Украины между Полесьем и Черноморцем в рамках 20 тура УПЛ.

Хозяева набрали 31 пункт и находятся на 5-й позиции, а одесская команда с 15 очками идет на 15-й позиции.

В новости будут появляться видео голов и обзор матча.

Чемпионат Украины. 20-й тур

Полесье – Черноморец 2:1 (обновляется)
Голы: Батиста, 4, Андриевский, 43 – Янаков, 55 (з пен)

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Полесье).
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Денис Янаков (Черноморец).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Андриевский (Полесье).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Батиста (Полесье).
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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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