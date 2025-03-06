06.03.2025 13:00 – 83’ 3 : 1
Украина. Премьер лига06 марта 2025, 13:30 | Обновлено 06 марта 2025, 14:38
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Полесье – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты матча УПЛ
06 марта 2025, 13:30 | Обновлено 06 марта 2025, 14:38
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В 13:00 начался матч чемпионата Украины между Полесьем и Черноморцем в рамках 20 тура УПЛ.
Хозяева набрали 31 пункт и находятся на 5-й позиции, а одесская команда с 15 очками идет на 15-й позиции.
В новости будут появляться видео голов и обзор матча.
Чемпионат Украины. 20-й тур
Полесье – Черноморец 2:1 (обновляется)
Голы: Батиста, 4, Андриевский, 43 – Янаков, 55 (з пен)
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Полесье).
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Денис Янаков (Черноморец).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Андриевский (Полесье).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Батиста (Полесье).
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