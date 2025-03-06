В 13:00 начался матч чемпионата Украины между Полесьем и Черноморцем в рамках 20 тура УПЛ.

Хозяева набрали 31 пункт и находятся на 5-й позиции, а одесская команда с 15 очками идет на 15-й позиции.

В новости будут появляться видео голов и обзор матча.

Чемпионат Украины. 20-й тур

Полесье – Черноморец 2:1 (обновляется)

Голы: Батиста, 4, Андриевский, 43 – Янаков, 55 (з пен)