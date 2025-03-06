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  4. Франческо ФАРИОЛИ: «Айнтрахт хорошо адаптируется к каждому сопернику»
Лига Европы
06 марта 2025, 13:46 |
49
0

Франческо ФАРИОЛИ: «Айнтрахт хорошо адаптируется к каждому сопернику»

«Аякс» готовится к противостоянию с немецким клубом

06 марта 2025, 13:46 |
49
0
Франческо ФАРИОЛИ: «Айнтрахт хорошо адаптируется к каждому сопернику»
UEFA.com. Франческо Фариоли

Главный тренер «Аякса» Франческо Фариоли прокомментировал готовность команды к матчу против «Айнтрахта» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Очень хорошо, что Джордан Хендерсон вернулся в состав. Это важно для нас, и мы тщательно контролировали его нагрузку. Перед матчем примем решение относительно его появления в стартовом составе. Однозначно могу сказать – Джордан снова в обойме.

Наш соперник очень сильный. Они имеют невероятную физическую подготовку, к тому же команда состоит из очень высоких футболистов – минимальный рост 185 см. Мы просмотрели много их матчей и видим, как хорошо они адаптируются к каждому сопернику.

Уверен, что вместе с тренерским штабом мы провели отличную подготовку.

«Айнтрахт« занимает третье место в Бундеслиге, и это уже о многом говорит», - заявил Фариоли.

Матч «Аякс» - «Айнтрахт» состоится 6 марта в 22:00 по киевскому времени.

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Аякс Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Франческо Фариоли пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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