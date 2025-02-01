Источник: Полесье подписало вингера португальского Эшторила
Андре Гонсалвеш играл за команду U-23
Житомирское «Полесье» усилило атакующую линию, подписав 21-летнего португальского вингера Андре Гонсалвеша.
Молодой игрок перешел в украинский клуб из «Эшторила» U-23, за который выступал в молодежной лиге Португалии.
В сезоне 2024/25 он провел 13 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
Гонсалвеш играет на позиции форварда или левого вингера и имеет опыт выступлений в португальских молодежных командах.
Трансфер уже подтвержден в статистической базе веб-портала Transfermarkt.
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