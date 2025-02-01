Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Полесье подписало вингера португальского Эшторила
Украина. Премьер лига
01 февраля 2025, 06:07 | Обновлено 01 февраля 2025, 06:34
442
0

Источник: Полесье подписало вингера португальского Эшторила

Андре Гонсалвеш играл за команду U-23

01 февраля 2025, 06:07 | Обновлено 01 февраля 2025, 06:34
442
0
Источник: Полесье подписало вингера португальского Эшторила
ФК Эшторил. Андре Гонсалвеш

Житомирское «Полесье» усилило атакующую линию, подписав 21-летнего португальского вингера Андре Гонсалвеша.

Молодой игрок перешел в украинский клуб из «Эшторила» U-23, за который выступал в молодежной лиге Португалии.

В сезоне 2024/25 он провел 13 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Гонсалвеш играет на позиции форварда или левого вингера и имеет опыт выступлений в португальских молодежных командах.

Трансфер уже подтвержден в статистической базе веб-портала Transfermarkt.

По теме:
Первый трансфер Аморима. Коуч аутсайдера Серии А подтвердил уход лидера
Греческий центрбек, которым интересовался Кривбасс, сменил клуб в Чехии
Молодой вратарь успешно прошел просмотр в Оболони
Эшторил Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ чемпионат Португалии по футболу
Николай Степанов Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Футбол | 31 января 2025, 13:25 50
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка главного еврокубка

На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
Футбол | 31 января 2025, 18:00 29
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше

Валерий Василенко с грустью провожает Георгия Бущана на заслуженную ссылку

Эспаньол – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионат Испании
Футбол | 01.02.2025, 06:24
Эспаньол – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионат Испании
Эспаньол – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионат Испании
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Футбол | 31.01.2025, 19:45
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
«Прогресса сильного нет». Фанаты – о переходе Максима Таловерова в Плимут
Футбол | 01.02.2025, 01:20
«Прогресса сильного нет». Фанаты – о переходе Максима Таловерова в Плимут
«Прогресса сильного нет». Фанаты – о переходе Максима Таловерова в Плимут
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
31.01.2025, 08:53
Бокс
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
30.01.2025, 17:50 7
Футбол
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
30.01.2025, 06:47 15
Футбол
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
30.01.2025, 11:52
Бокс
ФОТО. Королева! Жена Усика поделилась потрясающими кадрами. Её не узнать
ФОТО. Королева! Жена Усика поделилась потрясающими кадрами. Её не узнать
30.01.2025, 15:20 1
Бокс
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
30.01.2025, 06:23 17
Футбол
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
30.01.2025, 12:48 9
Бокс
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
30.01.2025, 16:40 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем