Источник: Полесье подписало вингера португальского Эшторила

Житомирское «Полесье» усилило атакующую линию, подписав 21-летнего португальского вингера Андре Гонсалвеша.

Молодой игрок перешел в украинский клуб из «Эшторила» U-23, за который выступал в молодежной лиге Португалии.

В сезоне 2024/25 он провел 13 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Гонсалвеш играет на позиции форварда или левого вингера и имеет опыт выступлений в португальских молодежных командах.

Трансфер уже подтвержден в статистической базе веб-портала Transfermarkt.