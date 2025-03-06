Лига чемпионов06 марта 2025, 13:52 |
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Вратарь Ливерпуля о матче с ПСЖ: «Моя лучшая игра в карьере, а не в сезоне»
Алиссон показал класс в матче Лиги чемпионов
06 марта 2025, 13:52 |
568
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Вратарь Ливерпуля Алиссон, который в матче Лиги чемпионов против ПСЖ сделал 10 сейвов и помог команде победить 1:0, считает, что выдал лучшую игру в карьере.
«Я бы сказал, что это, вероятно, моя лучшая игра в карьере, а не в сезоне. Тренер нас предупредил, что будет тяжело и придется страдать, у ПСЖ очень качественная команда. У них было много моментов, но мы использовали свой шанс и победили».
«Невероятная история, невероятный день», – сказал Алиссон.
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