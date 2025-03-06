Вратарь Ливерпуля о матче с ПСЖ: «Моя лучшая игра в карьере, а не в сезоне»

Вратарь Ливерпуля Алиссон, который в матче Лиги чемпионов против ПСЖ сделал 10 сейвов и помог команде победить 1:0, считает, что выдал лучшую игру в карьере.

«Я бы сказал, что это, вероятно, моя лучшая игра в карьере, а не в сезоне. Тренер нас предупредил, что будет тяжело и придется страдать, у ПСЖ очень качественная команда. У них было много моментов, но мы использовали свой шанс и победили».

«Невероятная история, невероятный день», – сказал Алиссон.