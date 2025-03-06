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Лига чемпионов
06 марта 2025, 13:52 |
568
0

Вратарь Ливерпуля о матче с ПСЖ: «Моя лучшая игра в карьере, а не в сезоне»

Алиссон показал класс в матче Лиги чемпионов

06 марта 2025, 13:52 |
568
0
Вратарь Ливерпуля о матче с ПСЖ: «Моя лучшая игра в карьере, а не в сезоне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

Вратарь Ливерпуля Алиссон, который в матче Лиги чемпионов против ПСЖ сделал 10 сейвов и помог команде победить 1:0, считает, что выдал лучшую игру в карьере.

«Я бы сказал, что это, вероятно, моя лучшая игра в карьере, а не в сезоне. Тренер нас предупредил, что будет тяжело и придется страдать, у ПСЖ очень качественная команда. У них было много моментов, но мы использовали свой шанс и победили».

«Невероятная история, невероятный день», – сказал Алиссон.

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Алиссон Ливерпуль ПСЖ ПСЖ - Ливерпуль Английская Премьер-лига Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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