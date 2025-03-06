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  4. ВИДЕО. В УАФ объяснили, почему отменили гол Руха в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 13:26 | Обновлено 06 марта 2025, 13:52
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0

ВИДЕО. В УАФ объяснили, почему отменили гол Руха в матче УПЛ

Риццоли поддержал решение арбитра

06 марта 2025, 13:26 | Обновлено 06 марта 2025, 13:52
555
0
ВИДЕО. В УАФ объяснили, почему отменили гол Руха в матче УПЛ
ФК Заря

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли объяснил, почему арбитр Дмитрий Панчишин не засчитал гол Руха в ворота Зари в матче УПЛ. Эпизод вызвал много споров, однако Риццоли считает, что рефери действовал правильно и учел фол, который был до гола.

«С момента борьбы и до гола команды находятся в начальной стадии атаки, поэтому VAR правильно проверил момент и рекомендовал судье посмотреть эпизод».

«И судья, правильно оценив ситуацию, отменяет гол», – сказал Риццоли.

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Дмитрий Панчишин Заря Луганск Рух Львов Заря - Рух Никола Риццоли Украинская ассоциация футбола Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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