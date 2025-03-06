ВИДЕО. В УАФ объяснили, почему отменили гол Руха в матче УПЛ

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли объяснил, почему арбитр Дмитрий Панчишин не засчитал гол Руха в ворота Зари в матче УПЛ. Эпизод вызвал много споров, однако Риццоли считает, что рефери действовал правильно и учел фол, который был до гола.

«С момента борьбы и до гола команды находятся в начальной стадии атаки, поэтому VAR правильно проверил момент и рекомендовал судье посмотреть эпизод».

«И судья, правильно оценив ситуацию, отменяет гол», – сказал Риццоли.