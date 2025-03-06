Украина. Премьер лига06 марта 2025, 13:26 | Обновлено 06 марта 2025, 13:52
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ВИДЕО. В УАФ объяснили, почему отменили гол Руха в матче УПЛ
Риццоли поддержал решение арбитра
06 марта 2025, 13:26 | Обновлено 06 марта 2025, 13:52
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Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли объяснил, почему арбитр Дмитрий Панчишин не засчитал гол Руха в ворота Зари в матче УПЛ. Эпизод вызвал много споров, однако Риццоли считает, что рефери действовал правильно и учел фол, который был до гола.
«С момента борьбы и до гола команды находятся в начальной стадии атаки, поэтому VAR правильно проверил момент и рекомендовал судье посмотреть эпизод».
«И судья, правильно оценив ситуацию, отменяет гол», – сказал Риццоли.
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