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Лига чемпионов
06 марта 2025, 13:02 | Обновлено 06 марта 2025, 13:05
1897
1

«Святой Трубин». Реакция болельщиков Бенфики на игру украинца в ЛЧ

Голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин пропустил гол в матче с «Барселоной»

06 марта 2025, 13:02 | Обновлено 06 марта 2025, 13:05
1897
1
«Святой Трубин». Реакция болельщиков Бенфики на игру украинца в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сейв Трубина

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» принимала «Барселону». Гости играли в меньшинстве с 22-й минуты, но смогли одержать победу.

Решающий гол Рафинья забил ударом из-за пределов штрафной площадки. Анатолий Трубин не смог дотянуться до мяча. За матч украинский голкипер «Бенфики» сделал 4 сейва.

Статистический портал SofaScore оценил игру Трубина в 7,2 балла из 10 возможных, WhoScored дал украинцу оценку в 6,9. Оценку игре голкипера дали и болельщики «Бенфики».

João Moço: Вчера команда играла неплохо. Нам удалось достичь другой цели, но закончили мы не очень хорошо. Мы были надежны в защите, несмотря на ошибку. Неэффективный Актюркоглу. Императорский Ота, Святой Трубин и Павлидис.

N0bd111: Лучшим игроком матча должен был стать голкипер, иначе «Барселона» проиграла бы игру, в дополнение к абсурдной неэффективности игроков «Бенфики». Точно так же, как если бы «Бенфика» выиграла, лучшим игроком матча стал Трубин, потому что он спас «Бенфику» от поражения в первом тайме.

Divus Gaius Julius Caesar: Да, я рад. Что меня расстраивало, так это то, что выбор Трубина – это хорошо, но выбор Мартинеса (который, оказывается, немного старше) – нет.

Kacper Obszański: Вербрюгген, Шевалье, Коста, Трубин и даже Булка. На рынке много вратарей, которые сразу обеспечат качество.


Ribeiro: Это в матче, в котором Трубин сделал 3 сейва за однин эпизод. Браво.

Ano: Трубин – основной вратарь по сравнению с Луниным.

Gilchuk: Если бы не Трубин, меня не удивило бы, что мы получили 4 или 5...

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Барселона Бенфика Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Барселона реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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FanRybki
❤️❤️❤️😊
Це дуже круто! Така фанатська любов❤️ звісно трохи підсолощує гіркоту вчорашньої невдачі команди! 😊
Святий Трубін! Великий Зірковий Трубін! 🌟
Пишаємось своїм рідним корінним земляком з Донеччини! ⚒️🇺🇦 😊
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