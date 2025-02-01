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Клубный чемпионат мира
01 февраля 2025, 13:45 | Обновлено 01 февраля 2025, 13:51
290
1

ФОТО. Презентован официальный мяч для Клубного чемпионата мира

Компания adidas подготовила специальный мяч к супертурниру лета 2025 года

01 февраля 2025, 13:45 | Обновлено 01 февраля 2025, 13:51
290
1
ФОТО. Презентован официальный мяч для Клубного чемпионата мира
adidas

Компания adidas официально представила мяч, которым будут играть на Клубном чемпионате мира 2025.

Дизайн мяча вдохновлен символикой США, принимающей турнир. Он исполнен в цветах национального флага страны – белом, красном и синем, а звезды в оформлении отсылают к американской символике. Рисунок содержит динамические геометрические линии, создающие эффект движения. Кроме того, на мяче размещены логотип Adidas и официальная эмблема FIFA Club World Cup 2025.

Одной из главных технологических особенностей мяча стала интегрированная система Connected Ball, помогающая судьям принимать более точные решения. Встроенный инерционный измерительный блок передает данные в систему VAR 500 раз в секунду, что позволяет быстрее определять положение вне игры и анализировать игровые эпизоды, включая возможные нарушения.

Клубный чемпионат мира 2025 года впервые пройдет в новом расширенном формате. В соревнованиях примут участие 32 команды из шести конфедераций. Турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля на 12 стадионах в 11 городах страны.

Матч-открытие между «Интером Майами» и египетским «Аль-Ахли» пройдет 15 июня в 03:00 по киевскому времени. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой из 8 групп.

Финал турнира состоится в Нью-Йорке на стадионе MetLife Stadium, который вмещает 82,5 тысячи зрителей и является домашней ареной команд НФЛ «Нью-Йорк Джаентс» и «Нью-Йорк Джетс».

ФОТО. Презентован официальный мяч для Клубного чемпионата мира

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Николай Степанов Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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Pavel_i_CO
Краса!! Прапор братніх США дуже добре відобразили 
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