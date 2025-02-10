Лидер Баварии не критикует Клубный ЧМ: «Хотим выиграть трофей первыми»
Кейну интересно сыграть на Клубном чемпионате мира
Форвард Баварии Гарри Кейн, в отличие от многих игроков, которые критикуют проведение Клубного чемпионата мира в новом формате в и без того напряженном календаре, рад, что летом 2025 появится возможность сыграть в США.
«Я уверен, что это будет отличный опыт. Мы сыграем в США за год до чемпионата мира, посмотрим на стадионы, оценим болельщиков. Это новый турнир, всем интересно, что получится».
«Мы поедем туда за победой. Бавария – один из величайших клубов мира, мы хотим быть первыми, кто выиграет этот турнир», – сказал Кейн.
Бавария в группе сыграет против Бенфики, Окленда и Боки Жуниорс.
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