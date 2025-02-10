Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Баварии не критикует Клубный ЧМ: «Хотим выиграть трофей первыми»
Германия
10 февраля 2025, 20:10 |
278
3

Лидер Баварии не критикует Клубный ЧМ: «Хотим выиграть трофей первыми»

Кейну интересно сыграть на Клубном чемпионате мира

10 февраля 2025, 20:10 |
278
3
Лидер Баварии не критикует Клубный ЧМ: «Хотим выиграть трофей первыми»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард Баварии Гарри Кейн, в отличие от многих игроков, которые критикуют проведение Клубного чемпионата мира в новом формате в и без того напряженном календаре, рад, что летом 2025 появится возможность сыграть в США.

«Я уверен, что это будет отличный опыт. Мы сыграем в США за год до чемпионата мира, посмотрим на стадионы, оценим болельщиков. Это новый турнир, всем интересно, что получится».

«Мы поедем туда за победой. Бавария – один из величайших клубов мира, мы хотим быть первыми, кто выиграет этот турнир», – сказал Кейн.

Бавария в группе сыграет против Бенфики, Окленда и Боки Жуниорс.

По теме:
Офферы от грандов. У ван Дейка есть 3 топовых варианта продолжения карьеры
Беспощадный форвард. Кейн отметился особым достижением в Бундеслиге
Ретеги – третий игрок в сезоне, забивший 20+ голов в топ-5 лигах Европы
Бавария клубный чемпионат мира по футболу Гарри Кейн
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Донкастер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Футбол | 10 февраля 2025, 20:34 0
Донкастер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Донкастер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Поединок состоится 10 февраля в 21:45 по Киеву

Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Футбол | 10 февраля 2025, 08:17 6
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду

Икер выделил Диего Марадону

Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Бокс | 10.02.2025, 08:44
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Более 100 миллионов евро. Гвардиола нашел звездную замену Де Брюйне
Футбол | 09.02.2025, 22:08
Более 100 миллионов евро. Гвардиола нашел звездную замену Де Брюйне
Более 100 миллионов евро. Гвардиола нашел звездную замену Де Брюйне
Нужно отдохнуть. Калинина покинула турнир в Дохе, проиграв в 1/32 финала
Теннис | 10.02.2025, 14:14
Нужно отдохнуть. Калинина покинула турнир в Дохе, проиграв в 1/32 финала
Нужно отдохнуть. Калинина покинула турнир в Дохе, проиграв в 1/32 финала
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sres2016
Вигравай, Гаррі!
Ответить
+2
Mark4854590
Кейн хоче нарешті хоч щось виграти . Хоча скоріше за все в цьому сезоні чемпіонство від Баварії не втече.
Ответить
+2
pol-55
І головне не жаліється на перегруз,як...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
09.02.2025, 09:08 4
Бокс
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
10.02.2025, 01:45
Футбол
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
09.02.2025, 19:51 29
Футбол
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
09.02.2025, 01:34 11
Бокс
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
10.02.2025, 03:47 1
Футбол
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
09.02.2025, 14:08 6
Футбол
Осталось три дня. Амбициозный клуб изо всех сил старается купить Шапаренко
Осталось три дня. Амбициозный клуб изо всех сил старается купить Шапаренко
08.02.2025, 18:58 24
Футбол
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
09.02.2025, 08:49
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем