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Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 17:25 | Обновлено 06 марта 2025, 17:29
751
0

ВИДЕО. Как Динамо вышло вперед в конце матча с ЛНЗ благодаря автоголу

Илья Путря срезал мяч в собственные ворота

06 марта 2025, 17:25 | Обновлено 06 марта 2025, 17:29
751
0
ВИДЕО. Как Динамо вышло вперед в конце матча с ЛНЗ благодаря автоголу
ЛНЗ

В четверг, 6 марта, в 15:30 начался матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «ЛНЗ» и «Динамо».

Команды играют на Центральном стадионе города Черкассы.

Обслуживает матч арбитр Александр Александрович Афанасьев из Харьковской области.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 89-й минуте счет в матче стал 2:1 в пользу киевлян. Забил в собственные ворота Илья Путря.

ВИДЕО. Как Динамо вышло вперед в конце матча с ЛНЗ благодаря автоголу

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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