ВИДЕО. Как Динамо вышло вперед в конце матча с ЛНЗ благодаря автоголу
Илья Путря срезал мяч в собственные ворота
В четверг, 6 марта, в 15:30 начался матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «ЛНЗ» и «Динамо».
Команды играют на Центральном стадионе города Черкассы.
Обслуживает матч арбитр Александр Александрович Афанасьев из Харьковской области.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
На 89-й минуте счет в матче стал 2:1 в пользу киевлян. Забил в собственные ворота Илья Путря.
ВИДЕО. Как Динамо вышло вперед в конце матча с ЛНЗ благодаря автоголу
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