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Чемпионат Украины
Полесье
08.12.2023 15:00 - : -
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 03:00 | Обновлено 08 декабря 2023, 03:13
34
0

Полесье – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 17 тура Украинской Премьер-лиги

08 декабря 2023, 03:00 | Обновлено 08 декабря 2023, 03:13
34
0
Полесье – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1

В пятницу, 8 декабря, состоится поединок 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть житомирское «Полесье» и «Днепр-1». Игра пройдет в Житомире на поле стадиона «Полесье», начало – в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая и третья команды чемпионата встретятся, чтобы выяснить более сильного, и результатом этой встречи может быть все, что угодно, никакой результат особо никого не удивит. Букмекеры также считают команды равными, незначительное уменьшение коэффициентов в пользу «Днепра-1» не стоит принимать во внимание. Команды уже в этом сезоне дважды встречались, на победу «Днепра-1» в чемпионате житомирцы ответили тем, что выбили соперников из Кубка Украины.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Полесье» – «Днепр-1» в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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