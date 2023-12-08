В пятницу, 8 декабря, состоится поединок 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть житомирское «Полесье» и «Днепр-1». Игра пройдет в Житомире на поле стадиона «Полесье», начало – в 15:00.

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Вторая и третья команды чемпионата встретятся, чтобы выяснить более сильного, и результатом этой встречи может быть все, что угодно, никакой результат особо никого не удивит. Букмекеры также считают команды равными, незначительное уменьшение коэффициентов в пользу «Днепра-1» не стоит принимать во внимание. Команды уже в этом сезоне дважды встречались, на победу «Днепра-1» в чемпионате житомирцы ответили тем, что выбили соперников из Кубка Украины.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Полесье» – «Днепр-1» в украинской версии сайта.