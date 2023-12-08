В пятницу, 8 декабря, состоится поединок 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть житомирское «Полесье» и «Днепр-1». Игра пройдет в Житомире на поле стадиона «Полесье», начало – в 15:00.

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Полесье

Все мы ожидали, что житомирский клуб, выйдя в УПЛ и собрав достаточно приличный состав, точно не вылетит и будет занимать место в середине таблицы. Но команда превзошла все ожидания, она идет в группе лидеров и отстает от первого места на два очка (и от второго, на котором находится как раз днепровский клуб, тоже). Были времена, когда «Полесье» занимало и первое место, но потери очков немного подвинули житомирян вниз.

Перед матчем у команды есть кадровые потери. Сезон «Полесье» начинало с основным правым защитником Никитой Кравченко, бывшим игроком «Днепра-1», кстати. Затем на этой позиции закрепился Морозко, но он не сыграет в пятницу, поэтому дело выйдет еще один бывший «днепрянин» Тейлор. Также команда не может рассчитывать на ведущего центрбека Артема Шабанова, его, по всей видимости, подменит Гитченко.

Громким стал трансфер из «Днепра-1» в «Полесье» Александра Назаренко, но после травмы вингер не находится в оптимальной форме и, пожалуй, не сыграет со своим бывшим клубом, хотя и исключать этого совсем нельзя.

Стоит отметить, что без лидера команды в атаке Филиппа Будковского «Полесье» имеет худшую реализацию, чем обычно, все же Ариэльсон, выходящий в центре нападения, не совсем чистый центрфорвард. В прошлом туре на последних минуты были потеряны важные очки в матче против «Вереса».

Днепр-1

«Днепр-1», начиная сезон с Александром Кучером, провалил первые игры, что стоило наставнику места работы. После исторического вылета из трех еврокубков команду возглавил Юрий Максимов, но казалось, что максимум, чего ожидать днепрянам, это борьба за еврокубки.

Однако команда ожила и резко стартовала вверх по таблице. Никто даже и подумать не мог, что «Днепр-1» снова будет бороться за чемпионство, но он тем временем, например, закончил первый круг на первом месте в турнирной таблице.

Не поможет команде травмированный Богдан Леднев. Однако Александр Филиппов, тоже проваливший старт своей днепровской карьеры, как и вся команда, резко начал прогрессировать и теперь забивает почти в каждом матче.

Стоит отметить, что игра была запланирована на 19:00, но организаторы на всякий случай решили ее перенести на более раннее время, она начнется в 15:00.

Статистика встреч

Команды между собой провели два матча. Игру первого круга выиграл «Днепр-1», вырвав победу в конце, а в Кубке Украины после того «Полесье» взяло реванш, пройдя дальше по пенальти.

Ориентировочные составы

«Полесье»: Бойко - Тейлор, Гитченко, Чоботенко, Смоляков - Крушинский, Огиря - Козак, Грицук, Макуана - Ариэльсон.

«Днепр-1»: Волынец - Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко - Бабенко, Рубчинский - Гуцуляк, Пихаленок, Пасич - Филиппов.

Прогноз на противостояние

Все же, пожалуй, команды сейчас выглядят достойными друг друга, чаши весов может склониться в любую сторону, поэтому спрогнозируем результативную ничью.

8 декабря, пятница