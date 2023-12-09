Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАКСИМОВ: «В эпизоде с пропущенным голом надо было просто выбить мяч»
Чемпионат Украины
Полесье
08.12.2023 15:00 – FT 1 : 1
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 декабря 2023, 03:17 | Обновлено 09 декабря 2023, 03:21
70
0

МАКСИМОВ: «В эпизоде с пропущенным голом надо было просто выбить мяч»

Главный тренер СК «Днепр-1» прокомментировал итоги матча против «Полесья»

09 декабря 2023, 03:17 | Обновлено 09 декабря 2023, 03:21
70
0
МАКСИМОВ: «В эпизоде с пропущенным голом надо было просто выбить мяч»
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Главный тренер СК «Днепр-1» Юрий Максимов прокомментировал итоги гостевого поединка против «Полесья» (1:1):

– Юрий Вильевич, поздравляем с днем рождения. Насколько команда сумела организовать подарок? Могли ребята лучше сыграть?

– Счет есть счет, но ребята хорошо играли и старались на поле, полностью отдавались, за что я им очень спасибо. Вообще, я ребят поблагодарил за последние игры. Бывает все, но ребята стараются и это самое главное.

– То есть вопросов к подопечным у вас сегодня нет?

– Никаких вопросов нет.

– А почему все же не удалось получить победный счет?

– Это футбол. Сегодня, как говорится, и погода была не летняя, но ребята старались, контролировали мяч, пытались сохранить его, а в эпизоде с пропущенным голом мяч просто нужно было выбить, и тогда счет был 1:0. Мы хотели взять мяч под собственный контроль. Такой был футбол сегодня.

– «Днепр-1» сейчас в лидерах. Как вы оцените это положение и свою работу?

– Мою работу не мне оценивать, это всегда делает руководство клуба. Тренер должен выигрывать каждый матч – такова поставленная задача, но так не бывает, чтобы команда каждый матч выигрывала.

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Тэйлор (Полесье).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Днепр-1).
По теме:
Дмитрий ШАСТАЛ: «Полесье стало хорошим раздражителем для многих»
КАЛИТВИНЦЕВ: «Мы ожидали такую игру – было очень большое напряжение»
Кривбасс – Заря. Текстовая трансляция матча
Юрий Максимов чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Днепр-1 Полесье - Днепр-1
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хохфильцен. Тарьей Бё выиграл спринт, украинцы без очков
Биатлон | 08 декабря 2023, 13:54 8
Хохфильцен. Тарьей Бё выиграл спринт, украинцы без очков
Хохфильцен. Тарьей Бё выиграл спринт, украинцы без очков

Стартовал второй этап Кубка мира

Шевченко определился со своим первым заместителем в УАФ
Футбол | 08 декабря 2023, 16:22 50
Шевченко определился со своим первым заместителем в УАФ
Шевченко определился со своим первым заместителем в УАФ

Возможный будущий президент УАФ уже формирует свою команду

ВИДЕО. Три красные карточки. Хетафе вырвал победу у Валенсии в Ла Лиге
Футбол | 09.12.2023, 01:47
ВИДЕО. Три красные карточки. Хетафе вырвал победу у Валенсии в Ла Лиге
ВИДЕО. Три красные карточки. Хетафе вырвал победу у Валенсии в Ла Лиге
ВИДЕО. Самый нелепый пенальти! Верес отреагировал на скандальный эпизод
Футбол | 08.12.2023, 22:30
ВИДЕО. Самый нелепый пенальти! Верес отреагировал на скандальный эпизод
ВИДЕО. Самый нелепый пенальти! Верес отреагировал на скандальный эпизод
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
Футбол | 08.12.2023, 18:29
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кубок регионов УЕФА. Определены соперники Украины в промежуточном раунде
Кубок регионов УЕФА. Определены соперники Украины в промежуточном раунде
07.12.2023, 14:52 4
Футбол
Эвертон разгромил Ньюкасл и покинул зону вылета. Миколенко сыграл весь матч
Эвертон разгромил Ньюкасл и покинул зону вылета. Миколенко сыграл весь матч
07.12.2023, 23:35 29
Футбол
АРТЕТА – об игроке Арсенала: «Если скажете ему воевать, он будет первым»
АРТЕТА – об игроке Арсенала: «Если скажете ему воевать, он будет первым»
07.12.2023, 17:46 3
Футбол
Лига чемпионов Азии. Итоги Западного региона. Кто вышел в 1/8 финала?
Лига чемпионов Азии. Итоги Западного региона. Кто вышел в 1/8 финала?
07.12.2023, 03:10
Футбол
Бавария хочет приобрести Цыганкова. Известна возможная сума трансфера
Бавария хочет приобрести Цыганкова. Известна возможная сума трансфера
07.12.2023, 15:41 19
Футбол
Будет потеря? Женская команда Украины не будет оптимальной в Хохфильцене
Будет потеря? Женская команда Украины не будет оптимальной в Хохфильцене
07.12.2023, 09:02 5
Биатлон
Дубль Мактоминея, штанга и ассист Мудрика. Ман Юнайтед переиграл дома Челси
Дубль Мактоминея, штанга и ассист Мудрика. Ман Юнайтед переиграл дома Челси
07.12.2023, 00:18 34
Футбол
Снова с пропущенными. Динамо не оставило шансов на спасение Металлисту 1925
Снова с пропущенными. Динамо не оставило шансов на спасение Металлисту 1925
07.12.2023, 17:12 281
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем