МАКСИМОВ: «В эпизоде с пропущенным голом надо было просто выбить мяч»
Главный тренер СК «Днепр-1» прокомментировал итоги матча против «Полесья»
Главный тренер СК «Днепр-1» Юрий Максимов прокомментировал итоги гостевого поединка против «Полесья» (1:1):
– Юрий Вильевич, поздравляем с днем рождения. Насколько команда сумела организовать подарок? Могли ребята лучше сыграть?
– Счет есть счет, но ребята хорошо играли и старались на поле, полностью отдавались, за что я им очень спасибо. Вообще, я ребят поблагодарил за последние игры. Бывает все, но ребята стараются и это самое главное.
– То есть вопросов к подопечным у вас сегодня нет?
– Никаких вопросов нет.
– А почему все же не удалось получить победный счет?
– Это футбол. Сегодня, как говорится, и погода была не летняя, но ребята старались, контролировали мяч, пытались сохранить его, а в эпизоде с пропущенным голом мяч просто нужно было выбить, и тогда счет был 1:0. Мы хотели взять мяч под собственный контроль. Такой был футбол сегодня.
– «Днепр-1» сейчас в лидерах. Как вы оцените это положение и свою работу?
– Мою работу не мне оценивать, это всегда делает руководство клуба. Тренер должен выигрывать каждый матч – такова поставленная задача, но так не бывает, чтобы команда каждый матч выигрывала.
События матча
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