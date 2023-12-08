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Чемпионат Украины
Полесье
08.12.2023 15:00 – FT 1 : 1
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 16:55 | Обновлено 08 декабря 2023, 17:17
1374
11

Испорченный подарок. Днепр-1 и Полесье сыграли вничью

Подопечные Юрия Максимова не смогли выиграть в день его рождения

08 декабря 2023, 16:55 | Обновлено 08 декабря 2023, 17:17
1374
11
Испорченный подарок. Днепр-1 и Полесье сыграли вничью

Житомирское «Полесье» и днепровский «Днепр-1» 8 декабря открыли 17-й тур чемпионата Украины по футболу. Центральный матч последнего перед зимним перерывом тура прошел в Житомире. Вторая и третья команды чемпионата встретились, чтобы выяснить сильнейшего. Планировалось, что поединок начнется в 19.00, но впоследствии УПЛ изменила время на 15.00.

Отчет о матче ждите позже...

Украинская Премьер-лига. 17 тур.

«Полесье» – «Днепр-1» – 1:1

Голы: Тейлор (63) – Филиппов (49).

Предупреждения: Рубчинский (20) – Будковский (63), Шастал (85), Тейлор (90+1).

«Полесье»: Бойко, Чоботенко, Гитченко, Тейлор, Смоляков, Танковский, Крушинский (Кушниренко, 56), Макуана, Козак (Шастал, 70), Грицук (Ариэлсон, 56), Будковский.

«Днепр-1»: Кинарейкин, Адамюк, Сваток, Сарапий. Кравец (Мирошниченко, 68), Бабенко, Пихаленок, Рубчинский, Гуцуляк, Танчик (Пурита, 90+2), Филиппов.

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область).

Центральный городской стадион "Полесье" (Житомир).

ПОЛЕСЬЕ - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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AleksDnipro
Рахунок не по грі, Дніпро був цікавішим, гострішим і класнішим. Зім'яте враження через результат.
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+3
Remark
У підсумку нічия на користь четвертих.
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+3
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New Zealander
Супер. Те що треба для Шахтаря
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+1
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AleksDnipro
Бойко － типовий гопник, там на обличчі весь інтелект
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Лига конференций без динамо
Ремарка тупая  как там 10 очей отстования ,ну ты и глупая совсем  стала 
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-2
Лига конференций без динамо
Две команды которые будут бороться за 2-4 место  с дырявыми опзжшниками 
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-6
Ostrov Khortitsa
Пофиг кто станет чемпионом. Главное, чтобы Шахтер играл в ЛЧ в следующем сезоне)))
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-6
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