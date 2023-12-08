Испорченный подарок. Днепр-1 и Полесье сыграли вничью

Житомирское «Полесье» и днепровский «Днепр-1» 8 декабря открыли 17-й тур чемпионата Украины по футболу. Центральный матч последнего перед зимним перерывом тура прошел в Житомире. Вторая и третья команды чемпионата встретились, чтобы выяснить сильнейшего. Планировалось, что поединок начнется в 19.00, но впоследствии УПЛ изменила время на 15.00.

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Украинская Премьер-лига. 17 тур.

«Полесье» – «Днепр-1» – 1:1

Голы: Тейлор (63) – Филиппов (49).

Предупреждения: Рубчинский (20) – Будковский (63), Шастал (85), Тейлор (90+1).

«Полесье»: Бойко, Чоботенко, Гитченко, Тейлор, Смоляков, Танковский, Крушинский (Кушниренко, 56), Макуана, Козак (Шастал, 70), Грицук (Ариэлсон, 56), Будковский.

«Днепр-1»: Кинарейкин, Адамюк, Сваток, Сарапий. Кравец (Мирошниченко, 68), Бабенко, Пихаленок, Рубчинский, Гуцуляк, Танчик (Пурита, 90+2), Филиппов.

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область).

Центральный городской стадион "Полесье" (Житомир).

ПОЛЕСЬЕ - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА