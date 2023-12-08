8 декабря состоялся матч 17-го тура УПЛ между командами «Полесье» и «Днепр-1».

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Игра прошла в Житомире на поле стадиона «Полесье». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Интересно, что сегодня, 8 декабря, наставник днепрян Юрий Максимов празднует 55-летие. Благодаря этой ничьей «Днепр-1» снова возглавил таблицу УПЛ с 34 очками.

УПЛ. 17-й тур. 8 декабря

Полесье – Днепр-1 – 1:1

Голы: Тейлор, 62 – Филиппов, 49

❗️ ГОЛ! 0:1 Филиппов, 49 мин.

❗️ ГОЛ! 1:1 Тейлор, 62 мин.