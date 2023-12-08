Украина. Премьер лига08 декабря 2023, 17:05 | Обновлено 08 декабря 2023, 17:57
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Полесье – Днепр-1 – 1:1. Максимов в день рождения – лидер. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 17-го тура УПЛ
08 декабря 2023, 17:05 | Обновлено 08 декабря 2023, 17:57
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8 декабря состоялся матч 17-го тура УПЛ между командами «Полесье» и «Днепр-1».
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Игра прошла в Житомире на поле стадиона «Полесье». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Интересно, что сегодня, 8 декабря, наставник днепрян Юрий Максимов празднует 55-летие. Благодаря этой ничьей «Днепр-1» снова возглавил таблицу УПЛ с 34 очками.
УПЛ. 17-й тур. 8 декабря
Полесье – Днепр-1 – 1:1
Голы: Тейлор, 62 – Филиппов, 49
События матча
62’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Тэйлор (Полесье).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Днепр-1).
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Комментарии 2
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Как не пытался судья сделать подарок Максимову, но не получилось. Хотя пенальти отменил, да и ставить не очень то и желал. А Юру Максимова с днем рождения.
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