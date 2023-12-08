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  4. Полесье – Днепр-1 – 1:1. Максимов в день рождения – лидер. Видео голов
Чемпионат Украины
Полесье
08.12.2023 15:00 – FT 1 : 1
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 17:05 | Обновлено 08 декабря 2023, 17:57
3665
2

Полесье – Днепр-1 – 1:1. Максимов в день рождения – лидер. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 17-го тура УПЛ

08 декабря 2023, 17:05 | Обновлено 08 декабря 2023, 17:57
3665
2
Полесье – Днепр-1 – 1:1. Максимов в день рождения – лидер. Видео голов
УПЛ

8 декабря состоялся матч 17-го тура УПЛ между командами «Полесье» и «Днепр-1».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра прошла в Житомире на поле стадиона «Полесье». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Интересно, что сегодня, 8 декабря, наставник днепрян Юрий Максимов празднует 55-летие. Благодаря этой ничьей «Днепр-1» снова возглавил таблицу УПЛ с 34 очками.

УПЛ. 17-й тур. 8 декабря

Полесье – Днепр-1 – 1:1

Голы: Тейлор, 62 – Филиппов, 49

❗️ ГОЛ! 0:1 Филиппов, 49 мин.

❗️ ГОЛ! 1:1 Тейлор, 62 мин.

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Тэйлор (Полесье).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Днепр-1).
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Полесье Житомир Днепр-1 Полесье - Днепр-1 видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Филиппов Лукас Тейлор Юрий Максимов
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Sashko57
Как не пытался судья сделать подарок Максимову, но не получилось. Хотя пенальти отменил, да и ставить не очень то и желал. А Юру Максимова с днем рождения. 
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