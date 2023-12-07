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  4. В стиле Иващенко. Легенда Ман Сити против женщин в футбольной аналитике
Англия
07 декабря 2023, 15:25 |
438
0

В стиле Иващенко. Легенда Ман Сити против женщин в футбольной аналитике

Джоуи Бартон считает, что женщины не могут разбираться в мужском футболе

07 декабря 2023, 15:25 |
438
0
В стиле Иващенко. Легенда Ман Сити против женщин в футбольной аналитике
Sky Sports. Джоуи Бартон

Бывший игрок «Манчестер Сити» и национальной сборной Англии Джоуи Бартон считает, что женщины не могут разбираться в мужском футболе:

«Женщины не должны разговаривать с любым авторитетом в мужской игре. Давайте серьезно. Это совсем другая игра. Если вы этого не принимаете, то мы всегда будем смотреть на вещи по-разному. Женский футбол процветает. Приятно видеть. Но я не могу серьезно воспринимать то, что они говорят на мужской арене.

Любой человек, который сидит и обсуждает футбол с женщинами, – продался. К счастью, я играл на высоком уровне и заработал достаточно, чтобы говорить и делать то, что я хочу. Любому мужчине, который слушает матчи с комментариями женщин, нужно проверить голову.

Например, это если бы я говорил о вязании или нетболе. Это выход из зоны комфорта. Это зашло слишком далеко. У вас есть прекрасная сборная Англии, у вас есть своя Премьер-лига, у вас есть своя Лига чемпионов. Пожалуйста, идите и комментируйте это!

У компаний есть квоты, которые нужно заполнить, и галочки, которые нужно поставить. Опыт бывших профессиональных игроков выбросили на свалку».

Ранее главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко заявил, что женщины физически не способны судить матчи мужчин.

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Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу сексизм
Источник Twitter
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