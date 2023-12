Без «комментария Артеты». Гвардиола отреагировал на казусное решение Хупера

3 декабря состоялся матч 14-го тура Ла Лиги между командами «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Игра завершилась со счетом 3:3.

На последних минутах главный арбитр поединка Саймон Хупер принял казусное решение.

Джек Грилиш мог выйти один на один с голкипером после передачи Эрлинга Холанда, но Хупер остановил атаку из-за нарушения в центре поля на норвежском форварде, который встал с газона и отдал передачу на Грилиша. Изначально рефери позволил играть, а затем зачем-то просвистел.

После завершения поединка главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола не стал повторять «комментарий Артеты» после того, как его попросили прокомментировал странное решение Саймона Хупера:

«Следующий вопрос. Я не буду делать «комментарий Артеты». Это сложно, когда просматриваешь повторы.

Рефери решает дать свисток после того, как сказал, что надо играть дальше. Свисток после паса – я не понимаю этого».

Наставник «Арсенала» Микель Артета в текущем сезоне был оштрафован за то, что раскритиковал работу судей после матча с «Ньюкаслом».

