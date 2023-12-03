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  4. ГВАРДИОЛА: «Даже арбитр, если бы играл за Сити, был бы разочарован»
Англия
03 декабря 2023, 22:06 |
744
2

ГВАРДИОЛА: «Даже арбитр, если бы играл за Сити, был бы разочарован»

Главный тренер «Манчестер Сити» лаконично прокомментировал реакцию Холанда

03 декабря 2023, 22:06 |
744
2
ГВАРДИОЛА: «Даже арбитр, если бы играл за Сити, был бы разочарован»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал эмоции нападающего «горожан» Эрлинга Холанда, который вышел из себя, когда на 90+5-й минуте при счете 3:3 главный арбитр матча Саймон Хупер остановил потенциально голевую атаку «горожан».

«Все нормально. Он немного разочарован. Даже судья, если бы он сегодня играл за «Манчестер Сити», был бы разочарован таким решением», – сказал Гвардиола.

Отметим, что Джек Грилиш мог выйти один на один с голкипером, но Хупер остановил атаку из-за нарушения в центре поля.

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Источник Twitter
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Комментарии 2
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Vitason
Хватит ныть Гвардиола,после каждого матча!!Уходи нафиг в отставку как ты сделал с Барселоной,что нет мотивации,все устали,так много выигрывать нельзя, сколько можно одно и тоже!!
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