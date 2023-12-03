ГВАРДИОЛА: «Даже арбитр, если бы играл за Сити, был бы разочарован»
Главный тренер «Манчестер Сити» лаконично прокомментировал реакцию Холанда
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал эмоции нападающего «горожан» Эрлинга Холанда, который вышел из себя, когда на 90+5-й минуте при счете 3:3 главный арбитр матча Саймон Хупер остановил потенциально голевую атаку «горожан».
«Все нормально. Он немного разочарован. Даже судья, если бы он сегодня играл за «Манчестер Сити», был бы разочарован таким решением», – сказал Гвардиола.
Отметим, что Джек Грилиш мог выйти один на один с голкипером, но Хупер остановил атаку из-за нарушения в центре поля.
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