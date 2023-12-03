Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лицо Холанда после того как судья не позволил Грилишу выйти 1 на 1
Англия
03 декабря 2023, 21:49 | Обновлено 03 декабря 2023, 22:20
1589
8

ФОТО. Лицо Холанда после того как судья не позволил Грилишу выйти 1 на 1

Эрлинг был шокирован таким решением арбитра

03 декабря 2023, 21:49 | Обновлено 03 декабря 2023, 22:20
1589
8
ФОТО. Лицо Холанда после того как судья не позволил Грилишу выйти 1 на 1
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» (3:3).

На 90+5-й минуте при счете 3:3 главный арбитр матча Саймон Хупер остановил атаку «горожан», когда Джек Грилиш мог выйти один на один с голкипером.

Это не на шутку разозлило нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, который в этом матче не реализовал несколько отличных моментов. Эмоции норвежца зашкаливали, но арбитр остался непоколебим.

Видео момента

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Мудрик прокомментировал важную победу над Брайтоном
ГВАРДИОЛА: «Даже арбитр, если бы играл за Сити, был бы разочарован»
Манчестер Сити обновил несколько антирекордов в игре с Тоттенхэмом
Эрлинг Холанд Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Тоттенхэм фото эмоции Джек Грилиш судейство
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эстерсунд. Самуэльссон выиграл персьют, украинцы без очков
Биатлон | 03 декабря 2023, 17:43 8
Эстерсунд. Самуэльссон выиграл персьют, украинцы без очков
Эстерсунд. Самуэльссон выиграл персьют, украинцы без очков

Неудачная гонка для сборной Украины

Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина
Футбол | 03 декабря 2023, 14:49 21
Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина
Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина

В этом году этот матч мы уже не увидим

Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
Теннис | 03.12.2023, 11:35
Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
Сухой матч и важнейшая победа. Известна оценка Миколенко за матч АПЛ
Футбол | 02.12.2023, 22:25
Сухой матч и важнейшая победа. Известна оценка Миколенко за матч АПЛ
Сухой матч и важнейшая победа. Известна оценка Миколенко за матч АПЛ
ВИДЕО. Сон Хын Мин забил за 3 минуты гол Тоттенхема и автогол для Ман Сити
Футбол | 03.12.2023, 18:52
ВИДЕО. Сон Хын Мин забил за 3 минуты гол Тоттенхема и автогол для Ман Сити
ВИДЕО. Сон Хын Мин забил за 3 минуты гол Тоттенхема и автогол для Ман Сити
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
монзуль червону б дала
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Ruslan5050
Адмін, де обличчя судді, в той час, як на нього з таким виразом, як на фото, накинувся Холланд...
Ответить
+1
ortomir
це для нього нормальна міміка, тому суддя і не відреагував.
Ответить
0
Serhii P.
я думав, що він там приб"є суддю на місці. Жаль лисого, я б Холланду дав червону за таку неповагу.
Ответить
0
contr
Кінг Конг 
Ответить
0
D. K.
Обличчя адміна, коли він такий довбойоб?)
Ответить
0
umnuy2
викинг
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица коэффициентов УЕФА. Израиль обогнал и оторвался от Украины
Таблица коэффициентов УЕФА. Израиль обогнал и оторвался от Украины
01.12.2023, 16:00 29
Футбол
ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия
ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия
02.12.2023, 20:36 15
Футбол
ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта
ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта
03.12.2023, 07:40 12
Футбол
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
02.12.2023, 20:19 17
Футбол
Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров
Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров
01.12.2023, 22:23 4
Футбол
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
02.12.2023, 16:46 3
Футбол
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
02.12.2023, 09:00 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем