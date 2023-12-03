Англия03 декабря 2023, 21:49 | Обновлено 03 декабря 2023, 22:20
1589
8
ФОТО. Лицо Холанда после того как судья не позволил Грилишу выйти 1 на 1
Эрлинг был шокирован таким решением арбитра
03 декабря 2023, 21:49 | Обновлено 03 декабря 2023, 22:20
1589
8
3 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» (3:3).
На 90+5-й минуте при счете 3:3 главный арбитр матча Саймон Хупер остановил атаку «горожан», когда Джек Грилиш мог выйти один на один с голкипером.
Это не на шутку разозлило нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, который в этом матче не реализовал несколько отличных моментов. Эмоции норвежца зашкаливали, но арбитр остался непоколебим.
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Комментарии 8
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монзуль червону б дала
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Адмін, де обличчя судді, в той час, як на нього з таким виразом, як на фото, накинувся Холланд...
це для нього нормальна міміка, тому суддя і не відреагував.
я думав, що він там приб"є суддю на місці. Жаль лисого, я б Холланду дав червону за таку неповагу.
Кінг Конг
Обличчя адміна, коли він такий довбойоб?)
викинг
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