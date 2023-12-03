Большой триллер. Тоттенхэм спас игру против Ман Сити на последних минутах

Настоящий триллер устроили «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» в матче 14-го тура АПЛ.

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Центральный поединок тура команды провели на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Удивительное достижение покорилось Сон Хын Мину, корейскому форварду «Тоттенхэма». За 3 минуты он провел голы и за своих, и за чужих. На 6-й минуте он забил гол для «Шпор», а на 9-й минуте поразил свои ворота, благодаря чему Ман Сити сравнял счет (1:1).

Затем команды обменялись голами, а на 81-й минуте Фил Фоден вывел горожан вперед (3:2).

«Тоттенхэм» спас игру против «Ман Сити» на последних минутах, благодаря голу Деяна Кулушевски (90 мин.)

Лидеры АПЛ: Арсенал (33 очка), Ливерпуль (31), Ман Сити (30), Астон вилла (29), Тоттенхэм (27), Ньюкасл (26), МЮ (24).

АПЛ. 14-й тур, 3 декабря

Манчестер Сити – Тоттенхэм – 3:3

Голы: Сон Хын Мин, 9 (автогол), Фоден, 31, Грилиш, 81 – Сон Хын Мин, 6, Ло Чельсо, 69, Кулушевски, 90.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Гвардиол (Аке, 87), Аканджи, Бернарду Силва, Родри, Фоден (Льюис, 73), Доку (Грилиш, 52), Холанд, Альварес (Ковачич, 87).

Тоттенхэм: Викарио, Порро, Дэвис, Эмерсон, Удоджи, Ло Чельсо (Скипп, 79), Биссума (Ришарлисон, 87), Кулушевски, Сон Хын Мин, Хиль (Хейбьерг, 46), Джонсон (Донли, 90).

Предупреждения: Родри (34), Удоджи (38), Грилиш (61), Порро (74), Гвардиол (84), Кулушевски (90+2), Эмерсон (90+5), Холанд (90+5).

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