03.12.2023 18:30 - : -
Англия03 декабря 2023, 01:50 |
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Манчестер Сити – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 14-го тура АПЛ
03 декабря 2023, 01:50 |
21
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3 декабря состоится матч 14-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере.
Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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