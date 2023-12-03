3 декабря состоится матч 14-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Манчестер Сити – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция