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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
03.12.2023 18:30 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 декабря 2023, 01:50 |
21
0

Манчестер Сити – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 14-го тура АПЛ

03 декабря 2023, 01:50 |
21
0
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря состоится матч 14-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Манчестер Сити – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Манчестер Сити Тоттенхэм Манчестер Сити - Тоттенхэм смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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