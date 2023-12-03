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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
03.12.2023 18:30 - : -
Тоттенхэм
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Англия
03 декабря 2023, 01:44 | Обновлено 03 декабря 2023, 02:19
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Манчестер Сити – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 3 декабря в 18:30 по Киеву

03 декабря 2023, 01:44 | Обновлено 03 декабря 2023, 02:19
40
0
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

3 декабря на «Этихаде» пройдет матч 14-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Тоттенхэмом». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда находится в непростой ситуации. И так считающаяся грандом, она в прошлом сезоне вышла на настоящий пик в виде классического требла. В том числе горожане наконец-то взяли Ушастого. Но выше подниматься некуда, и можно только пытаться удержаться на достигнутом, максимальном уровне. И удается не все, и при победе в Суперкубке УЕФА и очередном досрочном выходе в плей-офф Лиги чемпионов было поражение Арсеналу в Суперкубке Англии и Ньюкаслу в Кубке Лиги. Сейчас в приоритете для Пепа Гвардиолы и его подопечных АПЛ, где была не лучшая статистика на стартовом отрезке. Впрочем, конкуренты были не лучше, и даже такие результаты позволили провести ноябрьскую паузу на игры сборных на 1-м месте в текущей таблице Премьер-Лиги. Но после 1:1 с Ливерпулем первенство отдали канонирам.

Тоттенхэм

Клуб сейчас имеет простой график - это последствие прошлого сезона, что был завершен за пределами зоны еврокубков вообще. После такого провала Кейн, похоже, окончательно разуверился в перспективах своей родной команды, покинув Лондон. Что же, при Постекоглу успели вылететь из очередного турнира, Кубка Лиги. Но Эндж выдал рекордные для Премьер-Лиги показатели на старте чемпионата. У его Хотспурс было 8 побед при паре ничьих, благодаря чему стали единоличным лидером таблицы. Вот только в ноябре, похоже, медовый месяц австралийца на Туманном Альбионе завершился. Сначала было разгромное поражение вдевятером от Челси. А потом, долго ведя с Вулверхэмптоном после быстрого гола, гранд не справился с джокером О'Нила, Сарабией, который голом и передачей оформил волевые 2:1 в пользу своего коллектива. После паузы на игры сборных негативный счет повторился с Астон Виллой.

Статистика личных встреч

3 из четырех последних поединков неожиданно выиграли шпоры.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут легкой победы чемпиона. Хотспурс поплыли, и этим нужно пользоваться - ставим на победу подопечных Гвардиолы при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,81).

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Источник Sport.ua
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