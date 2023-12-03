Манчестер Сити – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Поединок состоится 3 декабря в 18:30 по Киеву
3 декабря на «Этихаде» пройдет матч 14-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Тоттенхэмом». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.
Манчестер Сити
Команда находится в непростой ситуации. И так считающаяся грандом, она в прошлом сезоне вышла на настоящий пик в виде классического требла. В том числе горожане наконец-то взяли Ушастого. Но выше подниматься некуда, и можно только пытаться удержаться на достигнутом, максимальном уровне. И удается не все, и при победе в Суперкубке УЕФА и очередном досрочном выходе в плей-офф Лиги чемпионов было поражение Арсеналу в Суперкубке Англии и Ньюкаслу в Кубке Лиги. Сейчас в приоритете для Пепа Гвардиолы и его подопечных АПЛ, где была не лучшая статистика на стартовом отрезке. Впрочем, конкуренты были не лучше, и даже такие результаты позволили провести ноябрьскую паузу на игры сборных на 1-м месте в текущей таблице Премьер-Лиги. Но после 1:1 с Ливерпулем первенство отдали канонирам.
Тоттенхэм
Клуб сейчас имеет простой график - это последствие прошлого сезона, что был завершен за пределами зоны еврокубков вообще. После такого провала Кейн, похоже, окончательно разуверился в перспективах своей родной команды, покинув Лондон. Что же, при Постекоглу успели вылететь из очередного турнира, Кубка Лиги. Но Эндж выдал рекордные для Премьер-Лиги показатели на старте чемпионата. У его Хотспурс было 8 побед при паре ничьих, благодаря чему стали единоличным лидером таблицы. Вот только в ноябре, похоже, медовый месяц австралийца на Туманном Альбионе завершился. Сначала было разгромное поражение вдевятером от Челси. А потом, долго ведя с Вулверхэмптоном после быстрого гола, гранд не справился с джокером О'Нила, Сарабией, который голом и передачей оформил волевые 2:1 в пользу своего коллектива. После паузы на игры сборных негативный счет повторился с Астон Виллой.
Статистика личных встреч
3 из четырех последних поединков неожиданно выиграли шпоры.
Прогноз
Букмекерские конторы ждут легкой победы чемпиона. Хотспурс поплыли, и этим нужно пользоваться - ставим на победу подопечных Гвардиолы при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,81).
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