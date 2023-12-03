Ман Сити – Тоттенхэм – 3:3. Сон забил туда и сюда. Видео голов и обзор игры
Смотрите видеообзор центрального матча 14-го тура АПЛ
Футбольный триллер устроили «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» в матче 14-го тура АПЛ. Центральный поединок тура команды провели на стадионе «Этихад» в Манчестере.
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Удивительное достижение покорилось Сон Хын Мину, корейскому форварду «Тоттенхэма». За 3 минуты он провел голы и за своих, и за чужих. На 6-й минуте он забил гол для «Шпор», а на 9-й минуте поразил свои ворота, и счет сравнялся (1:1).
Затем команды обменялись голами, а на 81-й минуте Джек Грилиш вывел горожан вперед (3:2). «Тоттенхэм» спас игру против «Ман Сити» на последних минутах, благодаря голу Деяна Кулушевски (90 мин).
АПЛ. 14-й тур, 3 декабря
Манчестер Сити – Тоттенхэм – 3:3
Голы: Сон Хын Мин, 9 (автогол), Фоден, 31, Грилиш, 81 – Сон Хын Мин, 6, Ло Чельсо, 69, Кулушевски, 90.
Видео голов и обзор матча
События матча
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