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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
03.12.2023 18:30 – FT 3 : 3
Тоттенхэм
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Англия
03 декабря 2023, 21:15 | Обновлено 03 декабря 2023, 21:25
823
0

Ман Сити – Тоттенхэм – 3:3. Сон забил туда и сюда. Видео голов и обзор игры

Смотрите видеообзор центрального матча 14-го тура АПЛ

03 декабря 2023, 21:15 | Обновлено 03 декабря 2023, 21:25
823
0
Ман Сити – Тоттенхэм – 3:3. Сон забил туда и сюда. Видео голов и обзор игры
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Футбольный триллер устроили «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» в матче 14-го тура АПЛ. Центральный поединок тура команды провели на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Удивительное достижение покорилось Сон Хын Мину, корейскому форварду «Тоттенхэма». За 3 минуты он провел голы и за своих, и за чужих. На 6-й минуте он забил гол для «Шпор», а на 9-й минуте поразил свои ворота, и счет сравнялся (1:1).

Затем команды обменялись голами, а на 81-й минуте Джек Грилиш вывел горожан вперед (3:2). «Тоттенхэм» спас игру против «Ман Сити» на последних минутах, благодаря голу Деяна Кулушевски (90 мин).

АПЛ. 14-й тур, 3 декабря

Манчестер Сити – Тоттенхэм – 3:3

Голы: Сон Хын Мин, 9 (автогол), Фоден, 31, Грилиш, 81 – Сон Хын Мин, 6, Ло Чельсо, 69, Кулушевски, 90.

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Тоттенхэм).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Манчестер Сити).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ло Чельсо (Тоттенхэм).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
9’
ГОЛ ! Автогол забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
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Источник Sport.ua
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