Футбольный триллер устроили «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» в матче 14-го тура АПЛ. Центральный поединок тура команды провели на стадионе «Этихад» в Манчестере.

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Удивительное достижение покорилось Сон Хын Мину, корейскому форварду «Тоттенхэма». За 3 минуты он провел голы и за своих, и за чужих. На 6-й минуте он забил гол для «Шпор», а на 9-й минуте поразил свои ворота, и счет сравнялся (1:1).

Затем команды обменялись голами, а на 81-й минуте Джек Грилиш вывел горожан вперед (3:2). «Тоттенхэм» спас игру против «Ман Сити» на последних минутах, благодаря голу Деяна Кулушевски (90 мин).

АПЛ. 14-й тур, 3 декабря

Манчестер Сити – Тоттенхэм – 3:3

Голы: Сон Хын Мин, 9 (автогол), Фоден, 31, Грилиш, 81 – Сон Хын Мин, 6, Ло Чельсо, 69, Кулушевски, 90.

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