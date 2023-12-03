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Англия
03 декабря 2023, 18:52 | Обновлено 03 декабря 2023, 19:00
521
0

ВИДЕО. Сон Хын Мин забил за 3 минуты гол Тоттенхема и автогол для Ман Сити

Центральный матч тура команды проводят на стадионе «Этихад» в Манчестере

03 декабря 2023, 18:52 | Обновлено 03 декабря 2023, 19:00
521
0
ВИДЕО. Сон Хын Мин забил за 3 минуты гол Тоттенхема и автогол для Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин (слева)

3 декабря в 18:30 проходит матч 14-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Центральный поединок тура команды проводят на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Удивительное достижение покорилось Сон Хын Мину, корейскому форварду «Тоттенхэма». За 3 минуты он провел голы и за своих, и за чужих.

На 6-й минуте он забил гол для «Шпор», а на 9-й минуте поразил свои ворота, благодаря чему Ман Сити сравнял счет (1:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол и автогол Сона

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Источник Sport.ua
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