ВИДЕО. Сон Хын Мин забил за 3 минуты гол Тоттенхема и автогол для Ман Сити

3 декабря в 18:30 проходит матч 14-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

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Центральный поединок тура команды проводят на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Удивительное достижение покорилось Сон Хын Мину, корейскому форварду «Тоттенхэма». За 3 минуты он провел голы и за своих, и за чужих.

На 6-й минуте он забил гол для «Шпор», а на 9-й минуте поразил свои ворота, благодаря чему Ман Сити сравнял счет (1:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол и автогол Сона