Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артета о судействе матча с Ньюкаслом: «Это позор»
Англия
05 ноября 2023, 02:04 | Обновлено 05 ноября 2023, 02:10
176
0

Артета о судействе матча с Ньюкаслом: «Это позор»

Тренер «Арсенала» считает, что решающий гол был забит не по правилам.

05 ноября 2023, 02:04 | Обновлено 05 ноября 2023, 02:10
176
0
Артета о судействе матча с Ньюкаслом: «Это позор»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после матча с «Ньюкаслом» (0:1) сосредоточился на критике решения арбитра засчитать единственный гол.

«Я хвалю своих футболистов за этот матч и то, как мы играли. Мы не заслужили поражение. Мы проигрываем матч из-за четких и очевидных решений. Это неловко. Позор. Это и есть позор.

На карту поставлено так много, мы тратим огромное количество часов на эту работу. Я здесь, чтобы представлять футбольный клуб и заставить свою команду соревноваться на самом высоком уровне. Вы не представляете, сколько сообщений я получил о том, что это не может продолжаться. Это неловко. И я должен находиться здесь сейчас, чтобы сказать, что это неприемлемо.

Я не знаю, что чувствовать. Я теряю время. Мы теряем время. Я не хочу быть в руках людей. Достаточно сложно конкурировать с этой командой. Это не может продолжаться. Это неловко. Слишком многое поставлено на карту. Последствия слишком велики», – сказал Микель Артета в эфире Sky Sports.

Напомним, что в стане «Арсенала» все уверены, что Жоэлинтон нарушил правила на Габриэле в моменте с победным голом Гордона. «Канониры» опустились на третье место в таблице АПЛ.

По теме:
Тренер Жироны: «Не вижу потолка для своей команды»
Лутон Таун – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ВИДЕО. День украинцев! Как забили Довбик, Цыганков, Миколенко, Сидорчук?
Микель Артета пресс-конференция Арсенал Лондон Ньюкасл - Арсенал Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 04 ноября 2023, 11:05 7
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals 2023

Бавария благодаря хет-трику Кейна разбилa Боруссию Дортмунд
Футбол | 04 ноября 2023, 21:34 3
Бавария благодаря хет-трику Кейна разбилa Боруссию Дортмунд
Бавария благодаря хет-трику Кейна разбилa Боруссию Дортмунд

Состоялся центральный матч 10-го тура немецкого чемпионата

Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
Теннис | 04.11.2023, 06:00
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
Рональд Араухо вырвал три очка для Барселоны в матче против Реал Сосьедад
Футбол | 04.11.2023, 23:59
Рональд Араухо вырвал три очка для Барселоны в матче против Реал Сосьедад
Рональд Араухо вырвал три очка для Барселоны в матче против Реал Сосьедад
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Футбол | 04.11.2023, 17:14
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»
Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»
04.11.2023, 09:45 21
Футбол
Матч WTA FInals Соболенко – Рыбакина прерван. Елена будет подавать на сет
Матч WTA FInals Соболенко – Рыбакина прерван. Елена будет подавать на сет
03.11.2023, 07:10
Теннис
ВИДЕО. Украинский дуэт в действии. Цыганков забил с передачи Довбика
ВИДЕО. Украинский дуэт в действии. Цыганков забил с передачи Довбика
04.11.2023, 16:47 4
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
03.11.2023, 19:22 46
Футбол
Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
04.11.2023, 14:53 33
Футбол
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
04.11.2023, 16:56 35
Футбол
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
03.11.2023, 05:25 4
Теннис
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
03.11.2023, 13:07 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем