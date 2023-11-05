Артета о судействе матча с Ньюкаслом: «Это позор»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после матча с «Ньюкаслом» (0:1) сосредоточился на критике решения арбитра засчитать единственный гол.

«Я хвалю своих футболистов за этот матч и то, как мы играли. Мы не заслужили поражение. Мы проигрываем матч из-за четких и очевидных решений. Это неловко. Позор. Это и есть позор.

На карту поставлено так много, мы тратим огромное количество часов на эту работу. Я здесь, чтобы представлять футбольный клуб и заставить свою команду соревноваться на самом высоком уровне. Вы не представляете, сколько сообщений я получил о том, что это не может продолжаться. Это неловко. И я должен находиться здесь сейчас, чтобы сказать, что это неприемлемо.

Я не знаю, что чувствовать. Я теряю время. Мы теряем время. Я не хочу быть в руках людей. Достаточно сложно конкурировать с этой командой. Это не может продолжаться. Это неловко. Слишком многое поставлено на карту. Последствия слишком велики», – сказал Микель Артета в эфире Sky Sports.

Напомним, что в стане «Арсенала» все уверены, что Жоэлинтон нарушил правила на Габриэле в моменте с победным голом Гордона. «Канониры» опустились на третье место в таблице АПЛ.