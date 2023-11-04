Англия04 ноября 2023, 19:30 | Обновлено 04 ноября 2023, 20:24
1669
0
Ньюкасл – Арсенал. Зинченко – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 11-го тура АПЛ
04 ноября 2023, 19:30 | Обновлено 04 ноября 2023, 20:24
1669
0
4 ноября состоится матч 11-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Арсенал».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Сент Джеймс Парк» в Ньюкасле.
Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.
Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляцияСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 ноября 2023, 19:37 0
«Орлы» победили со счетом 2:0
Футбол | 04 ноября 2023, 16:56 33
На счету Артема три результативных действия
Футбол | 04.11.2023, 09:45
Футбол | 04.11.2023, 16:35
Футбол | 04.11.2023, 17:16
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.11.2023, 11:05 6
02.11.2023, 19:15 15
03.11.2023, 12:46 10
03.11.2023, 19:22 46
04.11.2023, 06:00 3
02.11.2023, 21:10 4
03.11.2023, 22:35 66
Футбол