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Ньюкасл
04.11.2023 19:30 – 53 0 : 0
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 ноября 2023, 19:30 | Обновлено 04 ноября 2023, 20:24
1669
0

Ньюкасл – Арсенал. Зинченко – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 11-го тура АПЛ

04 ноября 2023, 19:30 | Обновлено 04 ноября 2023, 20:24
1669
0
Ньюкасл – Арсенал. Зинченко – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

4 ноября состоится матч 11-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Арсенал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Сент Джеймс Парк» в Ньюкасле.

Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Ньюкасл Арсенал Лондон Ньюкасл - Арсенал смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко
Источник Sport.ua
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