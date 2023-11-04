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Ньюкасл
04.11.2023 19:30 – FT 1 : 0
Арсенал
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Англия
04 ноября 2023, 23:35 | Обновлено 04 ноября 2023, 23:36
126
0

Ньюкасл – Арсенал – 1:0. Скандальный мяч Гордона. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 11-го тура АПЛ

04 ноября 2023, 23:35 | Обновлено 04 ноября 2023, 23:36
126
0
Ньюкасл – Арсенал – 1:0. Скандальный мяч Гордона. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

4 ноября состоялся матч 11-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «сорок».

Единственный гол на 64-й минуте забил Энтони Гордон. Взятие ворот тщательно проверял арбитр с помощью VAR.

АПЛ. 11-й тур. 4 ноября

Ньюкасл – Арсенал – 1:0

Гол: Гордон, 64

Видеообзор матча:

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
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Источник Sport.ua
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