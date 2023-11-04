Англия04 ноября 2023, 23:35 | Обновлено 04 ноября 2023, 23:36
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Ньюкасл – Арсенал – 1:0. Скандальный мяч Гордона. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 11-го тура АПЛ
04 ноября 2023, 23:35 | Обновлено 04 ноября 2023, 23:36
126
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4 ноября состоялся матч 11-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «сорок».
Единственный гол на 64-й минуте забил Энтони Гордон. Взятие ворот тщательно проверял арбитр с помощью VAR.
АПЛ. 11-й тур. 4 ноября
Ньюкасл – Арсенал – 1:0
Гол: Гордон, 64
Видеообзор матча:
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
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