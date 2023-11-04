4 ноября состоялся матч 11-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «сорок».

Единственный гол на 64-й минуте забил Энтони Гордон. Взятие ворот тщательно проверял арбитр с помощью VAR.

АПЛ. 11-й тур. 4 ноября

Ньюкасл – Арсенал – 1:0

Гол: Гордон, 64

Видеообзор матча: