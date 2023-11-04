4 ноября на «Сент-Джеймс Парк» пройдет матч 11-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Ньюкасл» встретится с «Арсеналом». Старт поединка намечен на 19:30 по киевскому времени.

Ньюкасл

Клуб совершил настоящий прорыв в прошлом сезоне. Нет, все и ждали прогресса после появления щедрых инвесторов из королевского дома Саудовской Аравии и перспективного менеджера, Эдди Хау. Но то, что в первый же полноценный год они превратят сорок из борца за выживание в полноценного участника топ-4 АПЛ, удивило всех. Сейчас новый вызов: удержаться на завоеванных позициях при том, что календарь усложнился Лигой чемпионов. Вернувшись туда, англичане удачно стартовали, с ничьей в Милане и 4-1 дома с ПСЖ, но потом провалились с дортмундской Боруссией. Не все получается и на внутренней арене. Хотя и там удивили, пройдя в Кубке Лиги Манчестер Сити. В следующем раунде была встреча с Юнайтед, и тут и вовсе устроили разгром 3-0. В АПЛ же черно-белые проходят как-то уж очень прогнозируемо: уступили, причем подряд, Сити, Ливерпулю и Брайтону, но в остальных матчах брали максимум, только с Вест Хэмом на выезде закончив 2-2. Этот крупный ничейный счет повторили и с Вулверхэмптоном.

Арсенал

Команда во многом очень похожа по нынешней ситуации со следующим соперником. У подопечных Микеля Артеты тоже прошлый сезон стал временем качественного прорыва, с итоговым 2-м местом. Зинченко и компания также смогли наконец-то вернуться в Лигу чемпионов, где все складывается неплохо: выиграно 2 матча из 3-х. На внутренней арене горожане начали, вырвав победу в Суперкубке Англии у Сити и в основном выигрывая у всех и в Премьер-Лиге, в том числе и у тех же горожан. А, например, с Челси тяжелый матч получилось вывести за последние минуты с 0-2 на ничью. Зато, разгромив Шеффилд Юнайтед в чемпионате, потом красно-белые без особых шансов вылетели из Кубка Лиги, уступив там Вест Хэму.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне сильнее снова оказались красно-белые: ничья дома и 2-0 на Сент-Джеймс Парк.

Прогноз

Букмекерские конторы чуть больше симпатизируют хозяевам. Но тут ждем не только упорной борьбы, но и голов, ставя на тотал больше 2,5 (коэффициент - 1,94).