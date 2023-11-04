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  4. Очень спорный гол. Ньюкасл обыграл Арсенал, Зинченко вышел на 74-й минуте
Чемпионат Англии
Ньюкасл
04.11.2023 19:30 – FT 1 : 0
Арсенал
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Англия
04 ноября 2023, 21:35 | Обновлено 04 ноября 2023, 22:09
1327
4

Очень спорный гол. Ньюкасл обыграл Арсенал, Зинченко вышел на 74-й минуте

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «сорок»

04 ноября 2023, 21:35 | Обновлено 04 ноября 2023, 22:09
1327
4
Очень спорный гол. Ньюкасл обыграл Арсенал, Зинченко вышел на 74-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

4 ноября состоялся матч 11-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «сорок».

Единственный гол на 64-й минуте забил Энтони Гордон. Взятие ворот тщательно проверял арбитр с помощью VAR.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Джейкоб Мерфи пробил из правой части штрафной, но в дальний угол не попал, мяч катился по лицевой линии. Джо Уиллок догнал его и навесил во вратарскую, Давид Райя в прыжке не попал по мячу кулаком, Габриэл поставил корпус Жоэлинтону, не дав ему пробить в пустой угол, но мяч отскочил от защитника «Арсенала» к Энтони Гордону, который отправил его в пустые ворота.

❗️ Видео гола Энтони Гордона

VAR проверял три эпизода в этой атаке: вышел ли мяч за лицевую линию, был ли фол на защитнике «канониров» и был ли офсайд у Гордона.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и вышел только на 74-й минуте.

Сейчас «Ньюкасл» занимает 6-е место в таблице чемпионата Англии. У команды 20 очков после 11 туров. У «Арсенала» 3-я строчка и 24 пункта.

АПЛ. 11-й тур. 4 ноября

Ньюкасл – Арсенал – 1:0

Гол: Гордон, 64

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
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Энтони Гордон Ньюкасл Арсенал Лондон Ньюкасл - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Віктор Коробка
А не треба було Зінченко на лавці тримати!  А якщо серьозно, то там червона була, суддя пожалів арсів, але це не допомогло. 
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0
Ярослав 999
Арсенал навіть на нічию не заслужив
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0
AutumnBridge
Дружбан Мыколы и враг Поворознюка порешал.)   СКА Лондон потерпел первое поражение!? 
 А в Англии сегодня день Юнайтедов.   МЮ выдрал победу на дачах. Шеффилд одержал первую победу в сезоне!   И эти, гордоновцы, тоже. 
  Как смотрю Ньюкасл, так вспоминаю фильм Гол.  Там парень из Лос Анжелеса мечтал играть не в бейсбол или американский футбол, а за Ньюкасл Юнайтед!    И его мечта сбылась.   Как у Гордона. 
  Арбитр всегда прав.   Я бы дал 2 фола в нападении.)   Вратарю мешали и толкали в спину кого то из красных.  Но сначала ВАР рассмотрел оффсайд, а потом и на предмет нарушения.  Всё чисто.  И главное на экране указано, что рассматривается.   А не как у нас - суд ушёл на совещание.
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0
Sashko57
Пешком, без ударов по воротам и без очков. Зато контроль мяча лучший.
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0
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