Очень спорный гол. Ньюкасл обыграл Арсенал, Зинченко вышел на 74-й минуте
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «сорок»
4 ноября состоялся матч 11-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «сорок».
Единственный гол на 64-й минуте забил Энтони Гордон. Взятие ворот тщательно проверял арбитр с помощью VAR.
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Джейкоб Мерфи пробил из правой части штрафной, но в дальний угол не попал, мяч катился по лицевой линии. Джо Уиллок догнал его и навесил во вратарскую, Давид Райя в прыжке не попал по мячу кулаком, Габриэл поставил корпус Жоэлинтону, не дав ему пробить в пустой угол, но мяч отскочил от защитника «Арсенала» к Энтони Гордону, который отправил его в пустые ворота.
VAR проверял три эпизода в этой атаке: вышел ли мяч за лицевую линию, был ли фол на защитнике «канониров» и был ли офсайд у Гордона.
Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и вышел только на 74-й минуте.
Сейчас «Ньюкасл» занимает 6-е место в таблице чемпионата Англии. У команды 20 очков после 11 туров. У «Арсенала» 3-я строчка и 24 пункта.
АПЛ. 11-й тур. 4 ноября
Ньюкасл – Арсенал – 1:0
Гол: Гордон, 64
A HUGE WIN AT ST. JAMES' PARK!!!! 🤩 pic.twitter.com/Kesvj7bUub— Newcastle United FC (@NUFC) November 4, 2023
A tough day on Tyneside. pic.twitter.com/x9jk8vX1dt— Arsenal (@Arsenal) November 4, 2023
События матча
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А в Англии сегодня день Юнайтедов. МЮ выдрал победу на дачах. Шеффилд одержал первую победу в сезоне! И эти, гордоновцы, тоже.
Как смотрю Ньюкасл, так вспоминаю фильм Гол. Там парень из Лос Анжелеса мечтал играть не в бейсбол или американский футбол, а за Ньюкасл Юнайтед! И его мечта сбылась. Как у Гордона.
Арбитр всегда прав. Я бы дал 2 фола в нападении.) Вратарю мешали и толкали в спину кого то из красных. Но сначала ВАР рассмотрел оффсайд, а потом и на предмет нарушения. Всё чисто. И главное на экране указано, что рассматривается. А не как у нас - суд ушёл на совещание.