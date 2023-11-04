Очень спорный гол. Ньюкасл обыграл Арсенал, Зинченко вышел на 74-й минуте

4 ноября состоялся матч 11-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «сорок».

Единственный гол на 64-й минуте забил Энтони Гордон. Взятие ворот тщательно проверял арбитр с помощью VAR.

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Джейкоб Мерфи пробил из правой части штрафной, но в дальний угол не попал, мяч катился по лицевой линии. Джо Уиллок догнал его и навесил во вратарскую, Давид Райя в прыжке не попал по мячу кулаком, Габриэл поставил корпус Жоэлинтону, не дав ему пробить в пустой угол, но мяч отскочил от защитника «Арсенала» к Энтони Гордону, который отправил его в пустые ворота.

❗️ Видео гола Энтони Гордона

VAR проверял три эпизода в этой атаке: вышел ли мяч за лицевую линию, был ли фол на защитнике «канониров» и был ли офсайд у Гордона.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и вышел только на 74-й минуте.

Сейчас «Ньюкасл» занимает 6-е место в таблице чемпионата Англии. У команды 20 очков после 11 туров. У «Арсенала» 3-я строчка и 24 пункта.

АПЛ. 11-й тур. 4 ноября

Ньюкасл – Арсенал – 1:0

Гол: Гордон, 64

A HUGE WIN AT ST. JAMES' PARK!!!! 🤩 pic.twitter.com/Kesvj7bUub — Newcastle United FC (@NUFC) November 4, 2023