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Чемпионат Италии
Наполи
03.12.2023 21:45 – 45 0 : 1
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
03 декабря 2023, 21:45 | Обновлено 03 декабря 2023, 21:52
242
0

Наполи – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 декабря в 21:45 матч 14-го тура чемпионата Италии

03 декабря 2023, 21:45 | Обновлено 03 декабря 2023, 21:52
242
0
Наполи – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Интер

3 декабря в 21:45 в матче 14-го тура Серии A играют «Наполи» и «Интер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Лидеры Серии A: Ювентус (33), Интер (32), Милан (29), Наполи (24), Рома (24), Фиорентина (23), Болонья (22), Аталанта (20), Лацио (20).

Наполи – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
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Серия A Наполи Интер Милан чемпионат Италии по футболу Наполи - Интер смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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