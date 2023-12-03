Наполи – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 декабря в 21:45 матч 14-го тура чемпионата Италии
3 декабря в 21:45 в матче 14-го тура Серии A играют «Наполи» и «Интер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Лидеры Серии A: Ювентус (33), Интер (32), Милан (29), Наполи (24), Рома (24), Фиорентина (23), Болонья (22), Аталанта (20), Лацио (20).
Наполи – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
🇮🇹 STARTING XI— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) December 3, 2023
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/abrMe59fO8
Our squad for the occasion 1️⃣1️⃣⚫🔵— Inter (@Inter_en) December 3, 2023
Powered by @play_eFootball#ForzaInter #NapoliInter pic.twitter.com/d5yl0dvQPo
События матча
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